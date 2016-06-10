9 yeni film vizyonda!

BELGICA

IMDb Puanı: 7.1

Tür: Dram

Orijinal Adı: Belgica

Yönetmen: Felix van Groeningen

Oyuncular: Stef Aerts, Tom Vermeir, Stefaan De Winter

Ülke: Belçika







KONU:

Yirmilerinin sonlarındaki Jo, bir zamanlar sanatla uğraşmış ama başarılı olamamıştır. Tutkusunu, yeni açtığı ve diğer tümbarlardan farklı olmasını istediği Belgica'ya taşır. Öte yandan ağabeyi Frank, şehre uzak bir yerde aldığı çiftliğiyle uğraşırken ikinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekler. Ancak Frank, ne yöne evrildiğinden emin olmadığı hayatından mutsuzdur. Jo'nun barına yaptığı küçük bir ziyaret sonrasında iki kardeş Belgica'yı daha büyük, daha modern ve daha eğlenceli bir yer haline getirmeye karar verir. Birkaç hafta içinde şehrin eğlence merkezine dönüşen Belgica'nın ünü, iki kardeşin hayalini kurdukları her şeyin kapılarını açar… Fakat gece hayatının hızı, ikilinin parçalanan hayatlarına bile yetişemeyecek kadar yavaştır…







ÖZEL KARGO

IMDb Puanı: 4.6

Orijinal Adı: Precious Cargo

TÜr: Aksiyon

Yönetmen: Max Adams

Oyuncular: Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar, Claire Forlani

Ülke: Kanada



KONU:

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisine sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)'nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir.



FRAGMAN









ÖZEL KARGO SEANSLAR

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2





IMDb Puanı: 7.4 Orijinal Adı: Now You See Me 2 Tür: Gerilim Aksiyon Yönetmen: Ed Solomon Oyuncular: Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe Ülke: ABD

KONU: Bir yıl önce yaptıkları Robin Hood stili gösteri ile toplumun hayranlığın kazanan ve FBI'ı utandıran çete, geri dönüş gösterisi ile kaçışın onlar için bir çocuk oyuncağı olduğunu gösteriyor. FBI özel ajanı Dylan Rhodes'un (Mark Ruffalo) yardımı ile J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) ve gruba yeni katılan Lula'nın (Lizzy Caplan) oluşturduğu Atlılar, özenle planlanmış süpriz gösterilerini, ahlaksız Owen Case'i (Ben Lamb) ifşa etme umuduyla sergiliyor. Ancak planları geri teper ve Dylan'ın Atlılar'a dahiliyeti ifşa olur. Beşi beraber kaçmak zorunda kalırlar. Özgürlüklerini ve itibarlarını geri kazanmak isteyen Atlılar, eski iş ortağı Owen Case tarafından soyulan varlıklı münzevi Walter Mabry (Daniel Radcliffe) ile tanışırlar ve Mabry, çalınan çok güçlü bilgisayar çipini geri almaları için grubu zorlar. Atlılar, kariyerlerinin en zorlu soygununa hazırlanırken kendilerini vicdansız iş adamı Arthur Tressler (Michael Caine) ve profesyonel kuşkucu Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) karşısında bulurlar. Atlılar, onları bekleyen nihai süprizin farkında değillerdir.

FRAGMAN



FRAGMAN

FIRTINALI HAYATLAR





IMDb Paunı: 7.0

Orijinal Adı: Genius

Tür: Dram, Biyografi

Yönetmen: Michael Grandage

Oyuncular: Nicole Kidman, Colin Firth, Jude Law

Ülke: ABD



KONU:

Genç yaşında ün ve başarıya ulaşan Wolfe, çarpıcı yeteneğiyle örtüşen etkileyici de bir karaktere sahiptir. Perkins, tüm zamanların en saygıdeğer ve tanınan edebiyat editörlerindendir ve F. Scott Fitzgerald ve Ernest Hemingway gibi sembolleşmiş roman yazarlarını keşfetmiştir. Wolfe ve Perkins arasında şefkatli ve karmaşık bir dostluk gelişir. Eğitici ve önlenemez dostlukları, bu parlak ama birbirinden çok farklı iki adamın hayatını sonsuza dek değiştirecektir.















FIRTINALI HAYATLAR SEANSLAR





VE PANAYIR KÖYDEN GİDER



Tür: Dram Yönetmen: Mete Sözer Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Cem Davran, Meral Çetinkaya KONU: Geçmişi karanlık küçük bir köye, kendi geçmişini sorgulayan yabancı bir adamın gelmesiyle tuhaf olaylar zinciri başlar…



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VE PANAYIR KÖYDEN GİDER SEANSLAR





KİM KADIN KİM KOCA



IMDb Puanı: 5.7 Orijinal Adı: Ki and Ka Tür: Romantik, Komedi Yönetmen: R. Balki Oyuncular: Kareena Kapoor, Amitabh Bachchan , Arjun Kapoor Ülke: Hindistan KONU: Kia, (Kareena Kapoor) her kadının çalışıp sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmasına karşı çıkan başarılı bir iş kadını olmayı hedeflemektedir. Çandigarh'tan Delhi'ye uçakla gittiği sırada Kabir'le (Arjun Kapoor) tanışır. Kia, Kabir'in aynı annesi gibi bir "ev hanımı" olmayı hayal ederken bir iş adamı olmak için kendini yormak istemediğini öğrenirken aslında babasının mirasını ve izlediği kariyer yolunu kesinlikle reddeden, son derece başarılı bir müteahhidin (Rajit Kapoor) oğlu olduğunu da fark eder.



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KİM KADIN KİM KOCA SEANSLAR





FRAGMAN

ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ







IMDb Puanı: 8.2

Orijinal Adı: Zootopia

Tür: Komedi, Animasyon, Aile

Yönetmen: Byron Howard, Rich Moore

Ülke: ABD





KONU:

Zootropolis adındaki modern memelilerin yaşadığı metropolis başka hiçbir kente benzememektedir. Burası; lüks Sahra Meydanı'ndan soğuk Tundra Kasabası'na kadar bir çok farklı doğal ortamın ve hayvanın bir potada eridiği, bir fil kadar büyük ya da bir arı kadar küçük olsanız dahi, istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz türden bir yer. Ancak iyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wildeile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.





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KORKU SEANSI 2







IMDb Puanı: 8.7

Orijinal Adı: The Conjuring 2

Tür: Korku

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga

Ülke: ABD





KONU:

Dünyaca tanınmış doğaüstü olay araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren ile ilk kez 2013 yazında tanışmıştık. Bu yaz izleyeceğimiz Korku Seansı 2'de demonoloji (şeytan ve cinlerin varlığını araştıran bilim) uzmanı Ed ve Lorraine Warren çiftinin vaka dosyalarından bir diğerinden sinemaya uyarlanan hikayeyi izleyeceğiz. İlk filmde olduğu gibi, bu filmin başrollerinde de; Lorraine ve Ed Warren çiftini Vera Farmiga ve Patrick Wilson canlandırıyorlar. Filmin yönetmeni ise James Wan.





FRAGMAN



FRAGMAN