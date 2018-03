9 yeni film vizyonda!

ÖZEL KARGO

IMDb Puanı: 4.6

Orijinal Adı: Precious Cargo

TÜr: Aksiyon

Yönetmen: Max Adams

Oyuncular: Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar, Claire Forlani

Ülke: Kanada



KONU:

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisine sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)'nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir.



SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2







IMDb Puanı: 7.4

Orijinal Adı: Now You See Me 2

Tür: Gerilim Aksiyon

Yönetmen: Ed Solomon

Oyuncular: Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe

Ülke: ABD



KONU:

Bir yıl önce yaptıkları Robin Hood stili gösteri ile toplumun hayranlığın kazanan ve FBI'ı utandıran çete, geri dönüş gösterisi ile kaçışın onlar için bir çocuk oyuncağı olduğunu gösteriyor. FBI özel ajanı Dylan Rhodes'un (Mark Ruffalo) yardımı ile J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) ve gruba yeni katılan Lula'nın (Lizzy Caplan) oluşturduğu Atlılar, özenle planlanmış süpriz gösterilerini, ahlaksız Owen Case'i (Ben Lamb) ifşa etme umuduyla sergiliyor.

Ancak planları geri teper ve Dylan'ın Atlılar'a dahiliyeti ifşa olur. Beşi beraber kaçmak zorunda kalırlar. Özgürlüklerini ve itibarlarını geri kazanmak isteyen Atlılar, eski iş ortağı Owen Case tarafından soyulan varlıklı münzevi Walter Mabry (Daniel Radcliffe) ile tanışırlar ve Mabry, çalınan çok güçlü bilgisayar çipini geri almaları için grubu zorlar. Atlılar, kariyerlerinin en zorlu soygununa hazırlanırken kendilerini vicdansız iş adamı Arthur Tressler (Michael Caine) ve profesyonel kuşkucu Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) karşısında bulurlar. Atlılar, onları bekleyen nihai süprizin farkında değillerdir.



