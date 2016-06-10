9 yeni film vizyonda!

Yirmilerinin sonlarındaki Jo, bir zamanlar sanatla uğraşmış ama başarılı olamamıştır. Tutkusunu, yeni açtığı ve diğer tümbarlardan farklı olmasını istediği Belgica'ya taşır. Öte yandan ağabeyi Frank, şehre uzak bir yerde aldığı çiftliğiyle uğraşırken ikinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekler. Ancak Frank, ne yöne evrildiğinden emin olmadığı hayatından mutsuzdur. Jo'nun barına yaptığı küçük bir ziyaret sonrasında iki kardeş Belgica'yı daha büyük, daha modern ve daha eğlenceli bir yer haline getirmeye karar verir. Birkaç hafta içinde şehrin eğlence merkezine dönüşen Belgica'nın ünü, iki kardeşin hayalini kurdukları her şeyin kapılarını açar… Fakat gece hayatının hızı, ikilinin parçalanan hayatlarına bile yetişemeyecek kadar yavaştır…
FRAGMAN
ÖZEL KARGO
IMDb Puanı: 4.6
Orijinal Adı: Precious Cargo
TÜr: Aksiyon
Yönetmen: Max Adams
Oyuncular: Bruce Willis, Mark-Paul Gosselaar, Claire Forlani
Ülke: Kanada
KONU:
Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisine sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)'nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir.
FRAGMAN
SİHİRBAZLAR ÇETESİ 2
IMDb Puanı: 7.4
Orijinal Adı: Now You See Me 2
Tür: Gerilim Aksiyon
Yönetmen: Ed Solomon
Oyuncular: Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe
Ülke: ABD
KONU:
Bir yıl önce yaptıkları Robin Hood stili gösteri ile toplumun hayranlığın kazanan ve FBI'ı utandıran çete, geri dönüş gösterisi ile kaçışın onlar için bir çocuk oyuncağı olduğunu gösteriyor. FBI özel ajanı Dylan Rhodes'un (Mark Ruffalo) yardımı ile J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) ve gruba yeni katılan Lula'nın (Lizzy Caplan) oluşturduğu Atlılar, özenle planlanmış süpriz gösterilerini, ahlaksız Owen Case'i (Ben Lamb) ifşa etme umuduyla sergiliyor.
Ancak planları geri teper ve Dylan'ın Atlılar'a dahiliyeti ifşa olur. Beşi beraber kaçmak zorunda kalırlar. Özgürlüklerini ve itibarlarını geri kazanmak isteyen Atlılar, eski iş ortağı Owen Case tarafından soyulan varlıklı münzevi Walter Mabry (Daniel Radcliffe) ile tanışırlar ve Mabry, çalınan çok güçlü bilgisayar çipini geri almaları için grubu zorlar. Atlılar, kariyerlerinin en zorlu soygununa hazırlanırken kendilerini vicdansız iş adamı Arthur Tressler (Michael Caine) ve profesyonel kuşkucu Thaddeus Bradley (Morgan Freeman) karşısında bulurlar. Atlılar, onları bekleyen nihai süprizin farkında değillerdir.
FRAGMAN
FIRTINALI HAYATLAR
IMDb Paunı: 7.0
Orijinal Adı: Genius
Tür: Dram, Biyografi
Yönetmen: Michael Grandage
Oyuncular: Nicole Kidman, Colin Firth, Jude Law
Ülke: ABD
KONU:
Genç yaşında ün ve başarıya ulaşan Wolfe, çarpıcı yeteneğiyle örtüşen etkileyici de bir karaktere sahiptir. Perkins, tüm zamanların en saygıdeğer ve tanınan edebiyat editörlerindendir ve F. Scott Fitzgerald ve Ernest Hemingway gibi sembolleşmiş roman yazarlarını keşfetmiştir. Wolfe ve Perkins arasında şefkatli ve karmaşık bir dostluk gelişir. Eğitici ve önlenemez dostlukları, bu parlak ama birbirinden çok farklı iki adamın hayatını sonsuza dek değiştirecektir.
FRAGMAN
VE PANAYIR KÖYDEN GİDER
Tür: Dram
Yönetmen: Mete Sözer
Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Cem Davran, Meral Çetinkaya
KONU:
Geçmişi karanlık küçük bir köye, kendi geçmişini sorgulayan yabancı bir adamın gelmesiyle tuhaf olaylar zinciri başlar…
FRAGMAN
KİM KADIN KİM KOCA
IMDb Puanı: 5.7
Orijinal Adı: Ki and Ka
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: R. Balki
Oyuncular: Kareena Kapoor, Amitabh Bachchan , Arjun Kapoor
Ülke: Hindistan
KONU:
Kia, (Kareena Kapoor) her kadının çalışıp sadece evlerinde oturarak kocaları sayesinde hayatta kalmasına karşı çıkan başarılı bir iş kadını olmayı hedeflemektedir. Çandigarh'tan Delhi'ye uçakla gittiği sırada Kabir'le (Arjun Kapoor) tanışır. Kia, Kabir'in aynı annesi gibi bir "ev hanımı" olmayı hayal ederken bir iş adamı olmak için kendini yormak istemediğini öğrenirken aslında babasının mirasını ve izlediği kariyer yolunu kesinlikle reddeden, son derece başarılı bir müteahhidin (Rajit Kapoor) oğlu olduğunu da fark eder.
FRAGMAN
KİM KADIN KİM KOCA SEANSLAR
ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ
IMDb Puanı: 8.2
Orijinal Adı: Zootopia
Tür: Komedi, Animasyon, Aile
Yönetmen: Byron Howard, Rich Moore
Ülke: ABD
KONU:
Zootropolis adındaki modern memelilerin yaşadığı metropolis başka hiçbir kente benzememektedir. Burası; lüks Sahra Meydanı'ndan soğuk Tundra Kasabası'na kadar bir çok farklı doğal ortamın ve hayvanın bir potada eridiği, bir fil kadar büyük ya da bir arı kadar küçük olsanız dahi, istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz türden bir yer. Ancak iyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wildeile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.
FRAGMAN
KORKU SEANSI 2
IMDb Puanı: 8.7
Orijinal Adı: The Conjuring 2
Tür: Korku
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga
Ülke: ABD
KONU:
Dünyaca tanınmış doğaüstü olay araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren ile ilk kez 2013 yazında tanışmıştık. Bu yaz izleyeceğimiz Korku Seansı 2'de demonoloji (şeytan ve cinlerin varlığını araştıran bilim) uzmanı Ed ve Lorraine Warren çiftinin vaka dosyalarından bir diğerinden sinemaya uyarlanan hikayeyi izleyeceğiz. İlk filmde olduğu gibi, bu filmin başrollerinde de; Lorraine ve Ed Warren çiftini Vera Farmiga ve Patrick Wilson canlandırıyorlar. Filmin yönetmeni ise James Wan.
FRAGMAN
Genç bir ressam olan Seda'nın hayatı, ardarda yaşadığı travmatik olaylar ile sarsılır. Ruh hali gitgide bozulur. Bu esnada öteki aleme yönelir, karanlık güçlerin etkisi altına girer. Kendi iradesi dışında bağlantılar kurarken yaşadığı korkuların sebebini anlayamayan kadın sonunda gerçek ile yüzleşir.