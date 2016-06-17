9 yeni film vizyonda!

SENDEN ÖNCE BEN

IMDb Puanı: 7.8

Orijinal Adı: Me Before You

Tür: Dram

Yönetmen: Thea Sharrock

Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Griffin

Ülke: ABD





KONU:

Louisa "Lou" Clark (Clarke) tuhaf bir İngiliz kırsal bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi yaşamak konusunda bir yön bulamamış, garip ve yaratıcı olan 26 yaşındaki bu kız, kıt kanaat geçinen ailesine yardım etmek için bir işten diğer işe koşturmaktadır. Onun normaldeki neşeli görünüşü, şehir içindeki 'Şato'da' çalışmaya başladıktan sonra, sınanmaya başlar. 2 yıl önce trafik kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ve bunun ardından dünyası tamamen kararan Will Traynor (Claflin)'in bakıcısı ve yardımcısı olur. Daha önce sahip olduğu maceracı ruhundan eser kalmayan Will, iyiliğe inanmayan ve pes etmiş birine dönmüştür. Ta ki Lou, ona hayatın değerli olduğunu göstermeye karar verene kadar. Beraber atıldıkları bir sürü maceranın yanında, Lou ve Will birbirlerinin hayatlarında ve kalplerinde yaratabilecekleri değişikliklerin, her ikisinin de hayal edebileceğinden fazla olduğunu fark ederler.



İNATÇILAR







IMDb Puanı: 7.4

Orijinal Adı: Rams (Hrutar)

Tür: Dram

Yönetmen: Grímur Hákonarson

Oyuncular: Sigur?ur Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving

Ülke: Danimarka, Norveç, İzlanda, Polonya

KONU:

Gummi ve Kiddo, şehrin dışında geniş bir vadide yan yana evlerde yaşayan yaşlı iki kardeştir. Babadan kalma meslekleri olan koç yetiştiriciliğine devam etmekte ve ülkenin en iyi koçlarını yetiştirmektedirler. Her sene kasabada düzenlenen ya Gummi'nin ya da Kiddo'nun kazandığı en iyi koç yarışmasında büyük ödülü almak için mücadele eden ve tek hayatları koçları olan bu iki kardeş, birbirleri ile 40 yıldır konuşmamaktadırlar. Bir gün Kiddo'nun koçu bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa yakalanır. Yetkililer tüm kasabayı boşaltıp, tüm hayvanların da itlaf edilmesinin en uygun çözüm olduğunda ısrarcıdır. Ancak 40 yıldır birbirleri ile konuşmayacak kadar inatçı olan bu ikili iş koçlarına gelince de bu kadar çabuk pes etmeyecektir.



FRAGMAN







MERKEZİ İSTİHBARAT







IMDb Puanı: 7.1

Orijinal Adı: Central Intelligence

Tür: Komedi, Aksiyon

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet

Ülke: ABD



KONU:

Merkezi İstihbarat, bir zamanların dalga geçilen inek öğrencisinin (Johnson), büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüşerek lise mezunlar buluşmasına gelişiyle başlıyor. CIA ajanı çok gizli bir vaka üzerinde olduğunu iddia ederek, eskiden kampüsün popüler adamıyken, şimdi parlak günlerini özleyen bir muhasebeci olan arkadaşını (Hart) gönüllü olarak göreve alır. Ancak, büyük rakamların üstesinden gelen muhasebeci neye karıştığını fark ettiğinde ve arkadaşının onu aklına bile gelmeyecek, ölümcül silahlı çatışmaların, aldatmacaların ve casusluğun içine sürüklediğini anladığında artık vazgeçmek için çok geçtir.















MERKEZİ İSTİHBARAT SEANSLAR





BİN BAŞLI CANAVAR





IMDb Puanı: 6.7 Orijinal Adı: Un monstruo de mil cabezas Tür: Dram, Gerilim Yönetmen: Rodrigo Pia Oyuncular: Jana Raluy, Sebastián Aguirre, Hugo Albores Ülke: Meksika KONU: Kanser olan kocasının tedavi masraflarını karşılamayı reddeden sigorta şirketi karışışında çaresiz kalan Sonia, eline bir silah alarak ödemeyi onaylaması gereken yetkilileri tek tek ziyaret etmeye başlar. Tek amacı ölümle boğuşan eşine ilaçları yetiştirmek olan kadının ikna etmesi gereken bencil yetkililerin her biri, bin başlı bir canavarın sadece görünen parçalarıdır.

FRAGMAN





FRAGMAN

LANETLİ ÇOCUK



IMDb Puanı: 6.0

Orijinal Adı: The Boy

Tür: Gerilim

Yönetmen: William Brent Bell

Oyuncular: James Russell, Ben Robson, Lauren Cohan

Ülke: ABD



KONU:

Greta, yaşlı İngiliz bir çiftin evine dadı olarak işe alınır. Genç kadın dadılık yapacağı çocuğun neredeyse gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek olduğunu anladığında ufak çaplı bir şok yaşar. Ancak yaşlı çift 20 sene önce kendi oğullarını kaybetmiş ve onun ölümüyle baş edebilmek için böyle bir yola başvurmuşlardır. Böylelikle Greta, haftasonu çift uzaktayken oyuncak bebekle evde kalmaya ikna olur. Gitmeden önce Greta´nın uyması gereken kuralların yazılı olduğu bir liste bırakırlar. Ancak Greta´nın en büyük kabusu gerçekleşir ve oyuncak bebeğin canlı olduğuna inanmaya başlar.















LANETLİ ÇOCUK SEANSLAR





SİYAHIN ELLİ TONU IMDb Puanı: 3.5 Orijinal Adı: Fifty Shhades of Black Tür: Komedi Yönetmen: Michael Tiddes Oyuncular: Marlon Wayans, Kali Hawk, Fred Willard Ülke: ABD

KONU: "Siyahın Elli Tonu"nda, daha önce Brady Bunch karakteriyle akıllarımıza yer etmiş, efsanevi aktör Florence Henderson'un canlandırdığı Mrs. Robinson, tecrübesiz Christian'ı seks tekniklerinin yetersizliği konusunda eleştirerek bir travma yaşamasına sebep olur.













SİYAHIN ELLİ TONU SEANSLAR





ROBINSON CRUSOE



IMDb Puanı: 5.4 Orijinal Adı: Robinson Crusoe Tür: Animasyon Yönetmen: Vincent Kesteloot, Ben Stassen Oyuncular: Buğra Gülsoy, Yekta Kopan Ülke: Belçika

KONU: Kahraman kaşif Robinson Crusoe, gemisi batınca tek başına bir adaya düşer. Fakat adada pek çok hayvan türü yaşamaktadır; yani Robinson aslında pek de "tek başına" değildir. Bu adada yaşayan ve daha önce hiç insanla karşılaşmamış olan hayvanlar için ise bu ilginç tür -yani insan- karada yürüyen bir deniz canavarıdır. Robinson kendine yeni bir hayat kurarken adanın sakinleriyle güzel bir dostluk kuracaktır. Ve dünyanın en meşhur, en sevilen hikayesini bu kez keyifli ve eğlenceli bir başka açıdan, hayvanların gözünden izlemeye başlarız.











ROBINSON CRUSOE SEANSLAR

B.O.K. Bi O Kalmıştı



Tür: Komedi Yönetmen: Burak Babayiğit Oyuncular: Murat Nazım Vardarlı, Andaç Semerci, Taha Ulukaya

KONU: Hayati, ailesi ile fak fakir bir hayat sürerken, abisi Bekir sefahat içinde karısının babasından kalma kuyumcu dükkanlarını işletmektedir. Hemen hemen her gün iş aramaya çıkan Hayati, pek başarılı olamamaktadır. Şans oyunlarına olan merakı yüzünden karısı Saniye'den tutun da abisi Bekir'e kadar herkesin dilindedir...

FRAGMAN







B.O.K. Bi O KALMIŞTI SEANSLAR

FRAGMAN AMMAR 2: CİN İSTİLASI Tür: Korku Yönetmen: Özgür Bakar Oyuncular: Özlem Polat, Balamir Emren, Buse Narcı KONU: Ammar filmlerinin ilki Ammar: Cin Tarikatı, 2009 yılında Emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle kurgulanmıştı. Ammar 2: Cin İstilası'nda ise bu kaset, gazetecilik bölümü okuyan bir grup genç tarafından tez konusu olur. Feride ve Mustafa'nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere bir belgesel hazırlamaya karar verirler. Olaya karışmış gerçek kişilerle görüşüp Fransa, Hollanda, Belçika'ya kadar gidip araştırmalarını tamamladıktan sonra son olarak Sivas'ta gerçek izlere ulaşırlar. Polisin kapattığı dosyanın Cinlerle bağlantılı olduğuna kesin olarak inanırlar. Olayın detayları derinleştikçe içinden çıkılmaz bir labirente düşerler. Dehşet verici olayları tüm gerçekliği ile kaydetmiş olurlar. Film, bu gerçek olayların kaydedildiği kasetten oluşmaktadır.

FRAGMAN









AMMAR 2: CİN İSTİLASI SEANSLAR

FRAGMAN FRAGMAN

FRAGMAN