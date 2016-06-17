9 yeni film vizyonda!

Louisa "Lou" Clark (Clarke) tuhaf bir İngiliz kırsal bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi yaşamak konusunda bir yön bulamamış, garip ve yaratıcı olan 26 yaşındaki bu kız, kıt kanaat geçinen ailesine yardım etmek için bir işten diğer işe koşturmaktadır. Onun normaldeki neşeli görünüşü, şehir içindeki 'Şato'da' çalışmaya başladıktan sonra, sınanmaya başlar. 2 yıl önce trafik kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ve bunun ardından dünyası tamamen kararan Will Traynor (Claflin)'in bakıcısı ve yardımcısı olur. Daha önce sahip olduğu maceracı ruhundan eser kalmayan Will, iyiliğe inanmayan ve pes etmiş birine dönmüştür. Ta ki Lou, ona hayatın değerli olduğunu göstermeye karar verene kadar. Beraber atıldıkları bir sürü maceranın yanında, Lou ve Will birbirlerinin hayatlarında ve kalplerinde yaratabilecekleri değişikliklerin, her ikisinin de hayal edebileceğinden fazla olduğunu fark ederler.
FRAGMAN
İNATÇILAR
IMDb Puanı: 7.4
Orijinal Adı: Rams (Hrutar)
Tür: Dram
Yönetmen: Grímur Hákonarson
Oyuncular: Sigur?ur Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving
Ülke: Danimarka, Norveç, İzlanda, Polonya
KONU:
Gummi ve Kiddo, şehrin dışında geniş bir vadide yan yana evlerde yaşayan yaşlı iki kardeştir. Babadan kalma meslekleri olan koç yetiştiriciliğine devam etmekte ve ülkenin en iyi koçlarını yetiştirmektedirler. Her sene kasabada düzenlenen ya Gummi'nin ya da Kiddo'nun kazandığı en iyi koç yarışmasında büyük ödülü almak için mücadele eden ve tek hayatları koçları olan bu iki kardeş, birbirleri ile 40 yıldır konuşmamaktadırlar. Bir gün Kiddo'nun koçu bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa yakalanır. Yetkililer tüm kasabayı boşaltıp, tüm hayvanların da itlaf edilmesinin en uygun çözüm olduğunda ısrarcıdır. Ancak 40 yıldır birbirleri ile konuşmayacak kadar inatçı olan bu ikili iş koçlarına gelince de bu kadar çabuk pes etmeyecektir.
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MERKEZİ İSTİHBARAT
IMDb Puanı: 7.1
Orijinal Adı: Central Intelligence
Tür: Komedi, Aksiyon
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet
Ülke: ABD
KONU:
Merkezi İstihbarat, bir zamanların dalga geçilen inek öğrencisinin (Johnson), büyüyünce tehlikeli bir CIA ajanına dönüşerek lise mezunlar buluşmasına gelişiyle başlıyor. CIA ajanı çok gizli bir vaka üzerinde olduğunu iddia ederek, eskiden kampüsün popüler adamıyken, şimdi parlak günlerini özleyen bir muhasebeci olan arkadaşını (Hart) gönüllü olarak göreve alır. Ancak, büyük rakamların üstesinden gelen muhasebeci neye karıştığını fark ettiğinde ve arkadaşının onu aklına bile gelmeyecek, ölümcül silahlı çatışmaların, aldatmacaların ve casusluğun içine sürüklediğini anladığında artık vazgeçmek için çok geçtir.
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BİN BAŞLI CANAVAR
IMDb Puanı: 6.7
Orijinal Adı: Un monstruo de mil cabezas
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Rodrigo Pia
Oyuncular: Jana Raluy, Sebastián Aguirre, Hugo Albores
Ülke: Meksika
KONU:
Kanser olan kocasının tedavi masraflarını karşılamayı reddeden sigorta şirketi karışışında çaresiz kalan Sonia, eline bir silah alarak ödemeyi onaylaması gereken yetkilileri tek tek ziyaret etmeye başlar. Tek amacı ölümle boğuşan eşine ilaçları yetiştirmek olan kadının ikna etmesi gereken bencil yetkililerin her biri, bin başlı bir canavarın sadece görünen parçalarıdır.
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LANETLİ ÇOCUK
IMDb Puanı: 6.0
Orijinal Adı: The Boy
Tür: Gerilim
Yönetmen: William Brent Bell
Oyuncular: James Russell, Ben Robson, Lauren Cohan
Ülke: ABD
KONU:
Greta, yaşlı İngiliz bir çiftin evine dadı olarak işe alınır. Genç kadın dadılık yapacağı çocuğun neredeyse gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek olduğunu anladığında ufak çaplı bir şok yaşar. Ancak yaşlı çift 20 sene önce kendi oğullarını kaybetmiş ve onun ölümüyle baş edebilmek için böyle bir yola başvurmuşlardır. Böylelikle Greta, haftasonu çift uzaktayken oyuncak bebekle evde kalmaya ikna olur. Gitmeden önce Greta´nın uyması gereken kuralların yazılı olduğu bir liste bırakırlar. Ancak Greta´nın en büyük kabusu gerçekleşir ve oyuncak bebeğin canlı olduğuna inanmaya başlar.
FRAGMAN
SİYAHIN ELLİ TONU
IMDb Puanı: 3.5
Orijinal Adı: Fifty Shhades of Black
Tür: Komedi
Yönetmen: Michael Tiddes
Oyuncular: Marlon Wayans, Kali Hawk, Fred Willard
Ülke: ABD
KONU:
"Siyahın Elli Tonu"nda, daha önce Brady Bunch karakteriyle akıllarımıza yer etmiş, efsanevi aktör Florence Henderson'un canlandırdığı Mrs. Robinson, tecrübesiz Christian'ı seks tekniklerinin yetersizliği konusunda eleştirerek bir travma yaşamasına sebep olur.
FRAGMAN
ROBINSON CRUSOE
IMDb Puanı: 5.4
Orijinal Adı: Robinson Crusoe
Tür: Animasyon
Yönetmen: Vincent Kesteloot, Ben Stassen
Oyuncular: Buğra Gülsoy, Yekta Kopan
Ülke: Belçika
KONU:
Kahraman kaşif Robinson Crusoe, gemisi batınca tek başına bir adaya düşer. Fakat adada pek çok hayvan türü yaşamaktadır; yani Robinson aslında pek de "tek başına" değildir. Bu adada yaşayan ve daha önce hiç insanla karşılaşmamış olan hayvanlar için ise bu ilginç tür -yani insan- karada yürüyen bir deniz canavarıdır. Robinson kendine yeni bir hayat kurarken adanın sakinleriyle güzel bir dostluk kuracaktır. Ve dünyanın en meşhur, en sevilen hikayesini bu kez keyifli ve eğlenceli bir başka açıdan, hayvanların gözünden izlemeye başlarız.
FRAGMAN
B.O.K. Bi O Kalmıştı
Tür: Komedi
Yönetmen: Burak Babayiğit
Oyuncular: Murat Nazım Vardarlı, Andaç Semerci, Taha Ulukaya
KONU:
Hayati, ailesi ile fak fakir bir hayat sürerken, abisi Bekir sefahat içinde karısının babasından kalma kuyumcu dükkanlarını işletmektedir. Hemen hemen her gün iş aramaya çıkan Hayati, pek başarılı olamamaktadır. Şans oyunlarına olan merakı yüzünden karısı Saniye'den tutun da abisi Bekir'e kadar herkesin dilindedir...
FRAGMAN
B.O.K. Bi O KALMIŞTI SEANSLAR
AMMAR 2: CİN İSTİLASI
Tür: Korku
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Özlem Polat, Balamir Emren, Buse Narcı
KONU:
Ammar filmlerinin ilki Ammar: Cin Tarikatı, 2009 yılında Emniyet tarafından bulunan bir kasetin izlenmesiyle kurgulanmıştı. Ammar 2: Cin İstilası'nda ise bu kaset, gazetecilik bölümü okuyan bir grup genç tarafından tez konusu olur. Feride ve Mustafa'nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere bir belgesel hazırlamaya karar verirler. Olaya karışmış gerçek kişilerle görüşüp Fransa, Hollanda, Belçika'ya kadar gidip araştırmalarını tamamladıktan sonra son olarak Sivas'ta gerçek izlere ulaşırlar. Polisin kapattığı dosyanın Cinlerle bağlantılı olduğuna kesin olarak inanırlar. Olayın detayları derinleştikçe içinden çıkılmaz bir labirente düşerler. Dehşet verici olayları tüm gerçekliği ile kaydetmiş olurlar. Film, bu gerçek olayların kaydedildiği kasetten oluşmaktadır.
FRAGMAN
AMMAR 2: CİN İSTİLASI SEANSLAR