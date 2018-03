9 yeni film vizyonda!

SENDEN ÖNCE BEN

IMDb Puanı: 7.8

Orijinal Adı: Me Before You

Tür: Dram

Yönetmen: Thea Sharrock

Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Griffin

Ülke: ABD





KONU:

Louisa "Lou" Clark (Clarke) tuhaf bir İngiliz kırsal bölgesinde yaşamaktadır. Kendisi yaşamak konusunda bir yön bulamamış, garip ve yaratıcı olan 26 yaşındaki bu kız, kıt kanaat geçinen ailesine yardım etmek için bir işten diğer işe koşturmaktadır. Onun normaldeki neşeli görünüşü, şehir içindeki 'Şato'da' çalışmaya başladıktan sonra, sınanmaya başlar. 2 yıl önce trafik kazası geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ve bunun ardından dünyası tamamen kararan Will Traynor (Claflin)'in bakıcısı ve yardımcısı olur. Daha önce sahip olduğu maceracı ruhundan eser kalmayan Will, iyiliğe inanmayan ve pes etmiş birine dönmüştür. Ta ki Lou, ona hayatın değerli olduğunu göstermeye karar verene kadar. Beraber atıldıkları bir sürü maceranın yanında, Lou ve Will birbirlerinin hayatlarında ve kalplerinde yaratabilecekleri değişikliklerin, her ikisinin de hayal edebileceğinden fazla olduğunu fark ederler.