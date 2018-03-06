90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!

The Playlist’in haberine göre Frances McDormand’ın Oscar ödülü, oyuncunun after party kısmına geçtiği sırada çalınmış.

Törenden sonra düzenlenen kutlama partisine katılan ve ismi Terry Bryant olarak açıklanan zanlının çaldığı Oscar heykelciğiyle birlikte video çekip paylaştığı görüldü.

Zanlının gözaltına alındığı ve Dormand’a ödül heykelciğinin geri verildiği belirtildi. Bir film makarasının üzerinde, kılıçlı bir şövalye tasarımında olanOscar heykelciliği, 1950 yılından beri, 3,800 kilo ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplı olarak üretiliyor.

Ödül konuşmasında salonda bu yıl Oscar adaylığı elde etmiş tüm kadınların kendisiyle birlikte ayağa kalkmasını rica ederek mükemmel bir konuşmaya imza atan ve gecede etkileyici bir ambiyans oluşturan Frances McDormand, kadınların desteklenmesi gereken hikaye ve projeleri olduğunun altını çizerken ‘inclusion rider’ adlı bir kavramla konuşmasını noktalamıştı. McDormand, basın mensuplarına bu kavramın film ekiplerinde cinsiyet dağılımının eşit olması konusunun gündeme getirilmesinin bir hak olduğu manasına geldiğini dile getirmiş.