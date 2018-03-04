4 Mart 2018 17:48 90. Oscar yarışını kimler kazanacak? Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?

Oscar adaylarının yarışacağı tören 4 Mart gecesi saat 12’de 'Oscar Gecesi Özel Programı' ile başlayacak. Açılışın hemen ardından program saat 2.30'da 'Kırmızı Halı Geçiş Töreni' ile devam edecek. Ödül töreni ise sabah saat 4.00'de başlayacak. Tören 'Bein Movies Oscars' kanalından canlı yayınlanacak.

En iyi film kategorisinde bu yıl yarışan filmler arasında global olarak en çok hasılat yapan film ise 525 milyon dolar ile Dunkirk oldu .

Bu gece boyuncatwitter.com/mynetsinema hesabından da Oscar ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.

4 Mart'ta 90'ıncı kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adaylarını yeniden hatırlayalım. Sizin favorileriniz hangileri?

En İyi Film

Uğur Böceği / Lady Bird

Get Out / Kapan

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Suyun Sesi / Shape of Water

Dunkirk

The Post

Call Me By Your Name

En Karanlık Saat / The Darkest Hour

Phantom Thread

En İyi Yönetmen

Christopher Nolan, Dunkirk

Guillermo del Toro, Suyun Sesi / The Shape of Water

Jordan Peele, Kapan / Get Out

Greta Gerwig, Uğur Böceği / Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

En İyi Orijinal Senaryo

Uğur Böceği / Lady Bird

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Molly’s Game

Shape of Water / Suyun Sesi

The Big Sick

Kapan / Get Out

En İyi Uyarlama Senaryo

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Yabancı Dilde En iyi Film

A Fantastic Woman (Şili)

Sevgisiz / Loveless (Rusya)

Kare / The Square (İsveç)

Hakaret / The Insult (Lübnan)

Beden ve Ruh / On Body and Soul (Macaristan)

En İyi Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya, Kapan / Get Out

Gary Oldman, En Karanlık Saat / Darkest Hour

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

En İyi Kadın Oyuncu

Saoirse Ronan, Uğur Böceği / Lady Bird

Margot Robbie, I, Tonya

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep, The Post

Sally Hawkins, Suyun Sesi / The Shape of Water

En İyi Animasyon

The Boss Baby / Patron Bebek

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent

Coco

En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

Shape of Water

En İyi Film Müziği

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars the Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri