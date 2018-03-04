90. Oscar yarışını kimler kazanacak?

Oscar adaylarının yarışacağı tören 4 Mart gecesi saat 12’de 'Oscar Gecesi Özel Programı' ile başlayacak. Açılışın hemen ardından program saat 2.30'da 'Kırmızı Halı Geçiş Töreni' ile devam edecek. Ödül töreni ise sabah saat 4.00'de başlayacak. Tören 'Bein Movies Oscars' kanalından canlı yayınlanacak.
En iyi film kategorisinde bu yıl yarışan filmler arasında global olarak en çok hasılat yapan film ise 525 milyon dolar ile Dunkirk oldu .
Bu gece boyuncatwitter.com/mynetsinema hesabından da Oscar ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz.
4 Mart'ta 90'ıncı kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adaylarını yeniden hatırlayalım. Sizin favorileriniz hangileri?
En İyi Film
Uğur Böceği / Lady Bird
Get Out / Kapan
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Suyun Sesi / Shape of Water
Dunkirk
The Post
Call Me By Your Name
En Karanlık Saat / The Darkest Hour
Phantom Thread
En İyi Yönetmen
Christopher Nolan, Dunkirk
Guillermo del Toro, Suyun Sesi / The Shape of Water
Jordan Peele, Kapan / Get Out
Greta Gerwig, Uğur Böceği / Lady Bird
Paul Thomas Anderson, Phantom Thread
En İyi Orijinal Senaryo
Uğur Böceği / Lady Bird
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Molly’s Game
Shape of Water / Suyun Sesi
The Big Sick
Kapan / Get Out
En İyi Uyarlama Senaryo
Call Me By Your Name
The Disaster Artist
Logan
Molly’s Game
Mudbound
Yabancı Dilde En iyi Film
A Fantastic Woman (Şili)
Sevgisiz / Loveless (Rusya)
Kare / The Square (İsveç)
Hakaret / The Insult (Lübnan)
Beden ve Ruh / On Body and Soul (Macaristan)
En İyi Erkek Oyuncu
Daniel Kaluuya, Kapan / Get Out
Gary Oldman, En Karanlık Saat / Darkest Hour
Daniel Day-Lewis, Phantom Thread
Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.
Timothée Chalamet, Call Me By Your Name
En İyi Kadın Oyuncu
Saoirse Ronan, Uğur Böceği / Lady Bird
Margot Robbie, I, Tonya
Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Meryl Streep, The Post
Sally Hawkins, Suyun Sesi / The Shape of Water
En İyi Animasyon
The Boss Baby / Patron Bebek
The Breadwinner
Ferdinand
Loving Vincent
Coco
En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water
En İyi Film Müziği
Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri