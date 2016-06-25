25 Haziran 2016 06:12 90'lara damga vuran aktörler ve ilişkileri Hepsi birbirinden ünlü hepsi birbirinden güzel birlikteliklerini heba etti. Olmayınca da olmuyor

Ryan Gosling-Sandra Bullock









Özellikle 90'ların gerek fiziki gerekse oyunculuğuyla birçok erkeğin aklını başından alan Sandra Bullock, o zamanlar körpecik bir çocuk olan şimdilerdeyse genç kızların sevgilisi Ryan Gosling ile çok uzun sürmeyen bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki Hollywood gündeminden uzunsüre düşmemişti. Özellikle ikili 2002'de birlikte aynı filmde rol almıştı.







Johnny Depp- Winona Ryder





Özellikle Makas Eller filminde tanışan ikili 90'ların ses getiren çiftleri arasında yer aldı. Genelde sevgili olduğu kadınlarla arasındaki ilişki olay haline dönüşen Johnny Depp, Winona Ryder ile hızlı süren bir ilişki yaşamıştı. Daha sonra tabii Kate Moss faktörü devreye girecekti.







Madonna - Guy Ritchie









1995'li yıllarda ilişkilerine başlayan ikilinin aşk hikayesi 2008'de boşanmalarına dek sürdü. Ünlü yönetmen Guy Ritchie çocuğunun annesi Madonna ile 2000'de evlenme kararı almıştı. Buyıldan sonra çektiği birçok filmi karısına adayan Guy Ritchie 2008'de evliliğini bitirmek zorunda kalmıştı.



Cameron Diaz - Matt Dillon









Ah Mary Vah Mary filminde aşkları pekişen ikili 90'ların sonunda fırtınalı ve herkesin gözünün önünde gerçekleşen aşk yaşıyordu. Genelde dizilerde karşımıza çıkan Matt Dillon ve güzelliğiyle birçok filme hayat veren Cameron Diaz birçok çifti kıskandırmış olsa da ikilinin ilişkisi sonra erdi. En son geçtiğimiz yıl Cameron Diaz, Benji Madden ile evlenmişti.







Edward Norton - Courtney Love









Kurt Cobain'in eski eşi Courtney Love'ın ona olan aşkını bilmeyen yoktur. Ancak efsanevi solist intihar ettikten sonra ilişki yaşadığı ilk isim yani Edward Norton olmuştu. 3 yıl süren birlikteliğin ardından anlaşamadıkları için ikili ayrılmış, daha sonra Edward Norton, Salma Hayek ile ilişki yaşamaya başlamıştı.



Brad Pitt - Jennifer Aniston









Hollywood'un kuşkusuz en ünlü çiftleri konumunda bulunan Aniston-Pitt ikilisi 90'ların sonunda başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırmış kısa sürede Hollywood'un en çok yakışan ve en güçlü isimleri haline gelmişlerdi. Ancak 8 Ocak 2005'de ikili basın yoluyla 7 yıllık birlikteliklerine son verdiklerini açıklamışlardı.



Haluk Bilginer - Zuhal Olcay









Türkiye'nin en mutlu çiftleri olarak göze çarpan ikili 1992'den 2004'e kadar mutlu bir evlilik sürdürdüler. Daha önceleri Selçuk Yöntem ve Zafer Olcay'la evlilik yaşayan Zuhal Olcay, Haluk Bilginer'le yaşadığı evlilik için 'En çok sevdiğim eski kocam' olarak bahsetmişti. İkili bir süre magazinlerden düşmemişti.







Okan Bayülgen - Zeyno Gönenç









Efsane TV programı ZAGA, ve bazı Türk filmlerinde rol alan son zamanlarda politik seçimleri yüzünden de eleştri alan Okan Bayülgen, 1996-98 arası Çocuklar Duymasın dizisinden yakından tanıdığımız Zeyno Gönenç ile evlilik yaşamıştı. Ancak ikilinin evliliği sadece 2 sene sürmüş olmasına rağmen popülerliği bir süre devam etmişti.



SELİM GERÇEKER