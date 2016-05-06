6 Mayıs 2016 16:32 90'larda gizlice travma yaratan 9 animasyon Ayıla bayıla izlediğimiz bazı efsane animasyonlar aslında çocuklara uygun değil

Biraz 90'lara gidelim... Elbette bize çizgifilm olarak izletilen birçok animasyon oldu. Sırf görüntüleri yüzünden önümüze konulan animasyonlar aslında gizliden gizliye küçük travmalar yaşamamıza sebep oldu. Bazı animayonlarda acı ç