90'lardan bugüne uyarlanması gereken filmler

“Remake”ler ya da Türkçe ifade edecek olursak, yeniden çekimler sizin için ne ifade ediyor. Böyle yapımları “sahtekarlık” mı yoksa farklı bir yorum biçimi olarak mı görüyorsunuz? İnanın sinema tarihinde öyle remakeler var ki bunların orijinalini görseniz yüzüne bakmazsınız. Tabi bu söylediklerim remakeden hoşnut olmayanlar içindi. “Remake izlerim, neden izlemiyim?” diyenler direkt olarak yazıya başlayabilirler. Remake sevmeyenlere ise sözümüz şu: ”Listeye göz atsanız belki seversiniz.”





Jacob's Ladder (1990)

Sinemaseverlerin daha çok “Esaretin Bedeli” isimli filmden tanıdığı Tim Robbins’in daha eski bir kariyeri vardır. Evet belki hiçbir filmi böyle büyük bir sükse yaratmamıştır ancak Jacob's Ladder’in hikayesi de oldukça ilgi çekicidir. Robbins’in canlandırdığı Jacob karakteri Vietnam gazisidir. Evli ve bir çocuk babası olan bu adam savaşta yaşadığı sorunlar nedeniyle hali hazırdaki yaşamı güçleşmeye başlamıştır. Garip kabuslar görmeye başlayan Jacob’ın gizemi, birçok seyirciyi beyazperdeye kilitleyecek düzeydedir. Acaba Jacob’un hikayesi yeniden sinemaya aktarılsa nasıl olurdu? Interview with the Vampires gibi yeniden uyarlanacağı kesinleşen filmin çekimleri bitti bile. Interview with the Vampires’te hala bir süre boyunca hayaller kurup filmin yeni versiyonunun nasıl olduğunu kendi kafamızda kurabiliriz ama Jacob's Ladder için artık her şey çok geç. Filmin vizyon tarihi netleşmese de 2017 içinde seyirci ile buluşacağına kesin gözüyle bakılıyor.





Interview with the Vampires (1994)

Vampir temalı gençlik dizi ve filmlerin popüler olmadığı 90’larda, Anne Rice’nin romanından uyarlanan Interview the Vampires sinemayla ilgilenen birçok kişiyi heyecanlandırmıştı. Tom Cruise’nin, Brad Pitt’in ve Antonio Banderas’ın aynı anda rol aldığı bir filme heyecanlanmamak mümkün mü? Peki ya 2000’li yılların gözüyle bu filmi bir daha izleyecek olsak nasıl olurdu? Film, adından (Interview with the Vampires, Vampirle Görüşme olarak çevrilmiştir) da bize açıkladığı gibi vampirlerle yapılan bir röportajın öyküsünü anlatır. Tabi bu bir korku hikayesidir. Bu sebeple “cıvık” bir röportajın bu filmde yeri yoktur. Remakelere önyargılı olan kişilerdenseniz bu filmin aslı gibi kalmasını isteyebilirsiniz. Ancak her şey, sizin isteğiniz ya da bizim “yeniden uyarlanmaya müsait filmler” listemizdeki bahsettiklerimizden ibaret değil. Biz bunu düşünmeden birkaç ay önce, yani yaz ayalarına girerken Imagine Entertainment ve Universal Pictures, Anne Rice’nin romanını bir kere daha beyazperdeye uyarlamak için kolları sıvamıştı. Filmin kadrosundaki isimler netleşmese de Jared Leto’nun ismi kulislerde dönmeye başladı. Yeni filmin adı da bu filmde alt başlık olarak kullanılan “The Vampire Chronicles”dır.





Cube (1997)

Yaklaşık 250 bin dolar gibi pek gösterişli olmayan bir bütçeye sahip olan Cube, milyon dolarlık bilim kurgu filmlerine taş çıkartıyor. Kanada yapımı bu gerilim hikayesi, çıkışları birbirine bağlanan bir “küp cennetinde” mahsur kalmış karakterlere odaklanıyor. Saw’dan çok daha önce çıkmasına rağmen bu filme benzetilen Cube seyircilere, yine ilk bakışta kapalı bir mekanda “oyun oynama” hissini uyandırır. Ancak bu oyun pek de Saw’daki oyuna benzemez. Kanada yapımı film daha sonra seriye çevrilmeye çalışılsa da ikinci ve üçüncü yapım, orijinalinin ulaştığı kalitenin yanına yaklaşamamışlardır. Peki ya 2016’nın sonuna gelirken, bu hikayeyi yeniden sinemaya aktaracak bir yönetmen yok mudur? Bu işi üstlenirse Amerikalılar üstlenir. Onlardan her zaman olduğu gibi bir atak bekliyoruz.





Urban Legend (1998)

70’lerin fantastik hikayeleri ve 80’lerde artan korku filmleri, 90’lara inanılmaz bir miras bırakmıştır. Yarı profesyonel görsellikle tamamlanan bu gizemli filmler, 90’larda da kendini iyiden iyiye var etmeye devam etmiştir. Urban Legend da bu mirası güzelce içine almaya çalışan bir filmdir. Bir üniversite dersinde anlatılmaya başlayan “şehir efsaneleri”, daha sonra gizemli bir biçimde gerçek hayatta kendini yeniden göstermeye başlar. Şöyle ki, ders hocasının anlattığı bir hikaye bir cinayet olarak yaşamda var olur. Bilinmeyen biri bu hikayelerden esinle suç işler gibidir. Hikayesi içinde hikayeler barındıran bu film size de çekici geldi mi? O halde bizimle aynı temennide bulunup, bu filmin yeniden çekilmesini isteyebilirsiniz.





The Faculty (1999)

90’ları bitirirken karşımıza çıkan bu film de, yine yeniden uyarlanmaya layık yapımlardan biri değerlendirmeye açık. Elijah Wood’un, Frodo Baggins karakteri ile ünlenmeden rol aldığı bir Robert Rodriguez yapımı film, öğretmenlerinin garip hallerine anlam veremeyen liselilerin hikayesini anlatır. Ancak bu “garip haller” sıradan bir ergen için garip değildir. Öğretmenler gerçekten garipleşmiştir. Çünkü onlar uzaylılar tarafından bedenleri esir alınmış yaratıklara dönüşmüşlerdir. Filmi daha önce izlemeyenler için absürt gelebilecek bu hikaye, Hollywood’un elinde ikinci defa işlenerek çok çekici bir hale dönüştürülebilir.



AHMET TOĞAÇ