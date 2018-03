90'lardan romantik komediler

Aşk filmleri, sinemanın en çok rağbet görülen yapımlarındandır. Birçok kişi bir romantik film izlemeden önce olayların nasıl gelişeceğini önceden bilir. Buna rağmen aşıkların birbirini tanımalarını, ayrılıp barışmalarını ve sonsuza dek mutlu yaşamalarını tekrar tekrar görmek için sinemaları doldururuz. Ancak yoğun romantizm bazen bizi boğar. O sebeple romantik komediler, her şeyi tamamen dozunda ayarlar. Işıklar kapanıp film başladığında "hayatta olmayacak" şeyleri beyazperdede büyük bir heyecan ile seyrederiz. Şimdi de bu türün en bereketli olduğu zamanlara, 90'lara gidelim. O zamanların en iyi romantik komedileri sizin için sıraladık.





Pretty Woman (1990)

Türkçe'ye "özel Bir Kadın" ismi ile çevrilen filmin başrollerinde güzel kızı Julia Roberts, karizmatik erkeği de Richard Gere canlandırır. Bu ikilinin aşkı nasıl olur da bir "en iyi" listesinin dışında kalabilir ki. Romantik-komedi izleyicisini can damarından yakalayan film, varlıklı olmasına rağmen sıkıcı bir hayat yaşayan adamın yeni şeyler araması ile başlar. Sosyetik bir hayat kadınına rastlar ve onunla sadece bir haftalık bir ilişki planlar. Kadınla bu bir hafta içinde tamamen sevgili gibi yaşayıp "yeni heyecanlar" arayacaktır. Tahmin edeceğiniz üzere işler ikisi için de resmi bir çerçeveden çıkar. "Paralı ilişkileri" gerçek bir aşka doğru yelken açar.





Benny & Joon (1993)

Filme ismini veren Benny ve Joon, birlikte yaşayan iki kardeştir. Benny araba tamirciliği yapmaktadır ancak kız kardeşinin zihinsel engeli vardır. Bu acıklı tablo ise kardeşlerin girdiği bir iddia sonucu dağılır. Çünkü artık Sam (Johnny Depp) de onlar ile beraber yaşamaktadır. Sam ise biraz Buster Keaton'dan ve fazlasıyla Charlie Chaplin'e "akraba" kişiliktedir. Ancak Sam ve Joon arasındaki romantizmden bahsetmek doğru olur mu bilemiyorum. Film içinde hangi karakterlerin ayrılıp kavuşacağını bilirseniz filmi izlemenin ne zavki kalır öyle değil mi?





Groundhog Day (1993)

Sadece romantik komedi dalında değil, genel olarak 90'ların da en sevilen film Groundhog Day (Bugün Aslında Dünü) bir kasabada geçen bir günü anlatmaktadır. Ancak bu "bir gün" normal bir gün değildir. Punxsutawney kasabasının Groundhog (dağsıçanı) şenliklerine giden TV ekibinin amacı, dağsıçanı Phil'den kışın nasıl geçeceği öğrenmektir. Dağsıçanı ile aynı ismi paylaşan Bill Murray'in canlandırdığı Phil karakteri ise kulağa fazlası ile saçma gelen bu festival ritüelinden nefret etmektedir. Muhabir olan Phil, dağsıçanı olan Phil'den aldığı haberi seyircilere aktardıktan sonra kasabadan çıkmaya çalışsa da başarısız olur. Kasabanın yolları karla kaplıdır. Ve Phil öteki güne, yeniden Groundhog festivaline uyanır. Daha sonra ise her gün aynı "Groundhog Day"i yaşamaya başlar. Kasabadan ve festivalden nefret eden adam bu "tekrar eden" günleri acaba hayatının kadınını etkilemek için kullansa nasıl olurdu?





Dört Nikah Bir Cenaze (1994)

Karşımızda yine, etrafındaki kızlarla gününü gün eden "serseri" bir delikanlı var. Bu genç çapkın Charles (Hugh Grant), bir gün arkadaşının düğününde bir kadına rastlar. Ve tabi ki de o kadından sonra tüm hayatı değişecektir. 90'ların romantik-komedi filmlerinde sıkça gördüğümüz bir isim olan Andie MacDowell, bu "olağüstü" kadını canlandırmaktadır. Gelelim filmin ismine. Bir romantik komedi yapımı olarak garip bir isme sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, filmi izleyenler hatırlayacaktır, Charles karakteri hayatını değiştiren bu kadını dört nikahta ve bir cenazede gördüğü için film böyle adlandırılmıştır. Gittikçe de birbirine yakınlaşan çift, acaba filmin sonunda birbirlerine kavuşuyorlar mı? Bunu merak etmeseniz bile sırf Mr. Bean karakteri ile ünlenen Rowan Atkinson'i bir rahip olarak izlemek isteyebilirsiniz.





En İyi Arkadaşım Evleniyor (1997)

Daha önce Pretty Woman'da gördüğümüz Julia Roberts'ı bu sefer çok farklı bir rolde izleriz. Önceki yapımdaki hayat kadını gitmiş, "evde kalmamak" için çabalayan bir kadın gelmiştir. 90'ların en çok tercih edilen oyuncularından biri olmak zaten bunu gerektirir. Julianne (Julia Robert) ve Michael (Dermot Mulroney) yakın arkadaşlardır ve eğer kimse ile evlenemezler ise birbirleri ile evleneceklerine dair kendi aralarında sözleşirler. Ancak yakışıklı erkeğimiz tabi ki kendine bir eş bulur. Bu eş ise "sarışın bir cadı" olan Cameron Diaz'dır. Julianne'nin içten içe aşık olduğu arkadaşını kaptırmamak için verdiği mücadele, bu romantik komedinin konusunu oluşturur.





Benden Bu Kadar (1997)

Obsesif kişiliğinin yanında fazlası ile aksi olan Melvin (Jack Nicholson) kimseyi sevemeyecek düzeyde katı bir adamdır. Onlarca piyasa romanı ile genç kızların "kalbini" fethederken gerçek hayatında pek de romanlarına benzer biri sayılmaz. Onun ile "uğraşabilen" tek kişi, Melvin'in her gün gittiği ve aynı yere oturup, kendi evinden getirdiği plastik çatal-bıçak ile yemek yediği restorandaki garson Carol(Helen Hunt)'dır. Ancak bu takıntılı adamın hayatı bir köpek ile farklılaşmaya başlar. Karşı dairesindeki eşcinsel adam, geçirdiği kaza sonucunda köpeğini Melvin2e bırakmak zorunda kalır. Etrafındaki insanlara duyduğu nefreti bir köpeğe de duyan Melvin yavaş yavaş ona ısınır. İçindeki "sevgiyi" fark edene Melvin Carol ile de vakit geçirmeye çabalar. Tabi basit bir romantik komediden çok daha ciddi bir hikayesi olan filmde Melvin bu türün seyircisinin beklediği süratte olaylara girişmeyecektir. O sebeple uyaralım, sonunu tahmin etseniz de olayların gelişimi bildiğiniz hızın biraz altında.





Mesajınız Var (1998)

Sadece 90'ların değil, tüm zamanların en bilindik romantik komedilerinden olan film Miklós László'nun 1937'de "Parfümeri" isimli oyununun 3. defa beyazperdeye uyarlanmış halidir. Ancak ilk iki uyarlamanın yönetmeni Ernst Lubitsch ve Robert Z. Leonard'den farklı olarak Nora Ephron, ana hikayeyi modernleştirdi. Çünkü 1998'de mektup arkadaşlığı yerine "chat arkadaşlığı" vardı. Mektup yolu ile iletişime geçip gerçek hayarra birbirlerini tanımayan karakterler yerine sanal dünyada birbirlerine aşık olan insnalar gelmişti. Seneler önce yazılan bir oyunun, günümüze başarılı bir şekilde uyarlanması sadece sinema severleri değil filmin yapımcıları da hayli sevindirdi.





AHMET TOĞAÇ