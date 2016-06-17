90'lardan unutulmaz komedi dizileri

Alf







Doksanlar denilince akıllara gelen kuşkusuz ilk isim Müfşik Kenter'in seslendirmesiyle hatırladığımız Alf dizisi geliyor. ABD'de 1986-1990 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan komedi dizisi ülkemizde doksanların simgesi olarak kalmıştı. Dizide Melmac gezegeninden gelen Alf'in evinde misafir olduğu Willie ile maceralarını izlemiştik.

Doksanlar denilince akıllara gelen kuşkusuz ilk isim Müfşik Kenter'in seslendirmesiyle hatırladığımız Alf dizisi geliyor. ABD'de 1986-1990 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan komedi dizisi ülkemizde doksanların simgesi olarak kalmıştı. Dizide Melmac gezegeninden gelen Alf'in evinde misafir olduğu Willie ile maceralarını izlemiştik.

Evli ve Çocuklu - Married... with Children









Başrolünde Katey Sagal, Ed O'Neill ve Christina Applegate'in bulunduğu ve 1987'de başlayıp 97'de sona eren ABD sitkom dizisi komedi anlamında kelimenin tam anlamıyla efsaneye dönüşüvermişti. Dizide konu olarak Şikago'nun alt tabaka ailelerinden biri olan Bundy'lerin hayata tutunma maceraları işlenmişti.



Seinfeld









Emmy Ödülü kazanmış, NBC televizyonunda yayınlanmış olan efsane komedi sitkom dizisi Seinfeld, 1989'da yayınlanmaya başlanmış, 1998'de de sonra ermişti. Başrollerini Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards'ın paylaştığı dizide ABD hayatında gerçekleşen birçok olay Jerry Seinfeld 'in evinde parodi olarak işlenir ve günlük hayatta kullanılan repliklere yer verilirdi.



Bizimkiler









Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında olan ve doksanların demirbaşı sayılan Bizimkiler dizisini unutmak ne mümkün? 1989 ve 2002 yılları arasında tam 13 yıl kesintisiz yayınlanan komedi dizisi, Türk televizyon tarihinin en uzun süre yayınlanan dizisi olarak tarihe geçmişti. Dizide yayınlandığı tarihten 1997'e kadar başrol karakteri Şükrü Başaran'ı Erdal Özyağcılar canlandırırken 97'den 2002'ye kadar Savaş Dinçel canlandırdı. Bunun haricinde efsane dizinin başrolünde Ayşe Kökçü, Atılay Uluışık ve Mehmet Akan gibi isimler yer aldı.







Simpsonlar - The Simpsons









1989'da yayın hayatına başlayan efsane çizgi film Simpsonlar,Matt Groening tarafından yaratılmış Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisini anlatan ve günümüze kadar devam eden öğretici dizi-çizgi film kuşağıydı.



Gülşen Abi









Durum komedisi olduğundan sitkom özelliği de taşıyan 1994 yapım Türk komedi dizisinin başrolünde Haluk Bilginer'i izlemiştik. Bir nevi erkeklerin Gülşen Ablası olan ve Gülşen Abi rumuzuylagazete üzerinden gelen soruları yanıtlayan Abidin'in özel hayatında gelişen komik olayların işlenildiği 90'lara hakim insanlar tarafından ayrı bir yere konulmuştur.



Kaygısızlar









Gani Müjde'nin senaristliğini yapmış olduğu komedi dizisi Kaygısızlar yayın hayatına 1994'de başlamıştı. Başrollerinde Ercan Yazgan, Ayşem Guruda,Halit Akçatepe ve Çiçek Dilligil gibi isimlerin olduğu dizide Ordulu çapkın bir adam olan Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla memleketten İstanbul'a tertiği berber İsmail'e gitmesiyle gelişen olayları konu alır.

Friends









David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan ABD komedi dizisi Friend New York Manhattan'da yaşayan Monica,Chandler,Joey,Pheobe,Ross ve Reachel adındaki 6 arkadaşın birbirlerine tutunarak yaşadığı bir takım olayları anlatır. Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette ,Lisa Kudrow ,Matt LeBlanc , Matthew Perry ve David Schwimmer'in oynadığı dizi 10 yıl sürmüş, ve son bölümü 51 milyon kişi tarafından izlenmişti. Dizi ayrıca Altın Küre ödülüne de layık görüldü.



Sıdıka 1997









Atilla Atalay'ın Sıdıka Saka karakteri üzerinden çekilmiş 1997 yapım Türk komedi dizisi Sıdıka da unutulmazlar arasında. İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayam okumamış ancak evde kendi kendini geliştirmiş kitap okuyan ve espritüel bir ev kızı olan Sıdıka'nın başından geçen olayları izlediğimiz dizinin başrollerinde Hasibe Eren, Füsun Demirel ve Ali Erkazan bulunmuştu.









SELİM GERÇEKER