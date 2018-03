90'ların en iyi Amerikan dizileri

Televizyon ekranlarında her gün yeni bir diziyi görür olduk. Tabi bunların hangisi “yeni dizi” hangisi eskilerden uyarlama bilemez olduk. O yüzden günceli şöyle bir kenara bırakıp biraz eskilere doğru yola çıkalım. Başlıktan da fark edeceğiniz üzere rotamız 90’ların Amerikan dizileri. Sitcomlardan bilim kurgulara kadar birçok türde yapılan dizileri size sunmak istedik. Muhtemelen birçoğunu adınız gibi biliyorsunuz ancak hatırlamanın ya da bilmediklerinize göz atmanın bir sakıncası olmadığını düşünüyoruz.





Full House (1987-1995)

Türkiye televizyonlarında “Bizim Ev” olarak tanınan dizi, yayınlandığı dönemde hem ülkemizde hem de dünyanın birçok farklı bölgesinde ilgi ile takip edilmişti. Dul bir adam olan Danny Tanner (Bob Saget ), üç kızı, kayın biraderi ve bir arkadaşı ile aynı çatı altında yaşamaya çalışan bir adamdır. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda olan bu “üç koca adam”, ev içinde birbirinden zorlu üç “baş belası” kız kardeşle de uğraşmak zorundadırlar. Ayrıca dizi, Mary-Kate ve Ashley Olsen ikiz kardeşlerin, Michelle Tanner karakterini canlandırarak piyasada iyice ünlü olmalarını sağlamıştır. İki kız kardeş tek karakteri canlandırsa bile biz ikisinin de sevimliliğine hayran olmuşuzdur. Ancak hayatları boyunca kariyerleri hep iyiye gitmese de Mary-Kate, Full House’nin devamı olan 2016 yapımlı “Fuller House” dizisinde aynı karakterinin “büyümüş” halini canlandırmaktadır.

Amerika'nın en köklü haftalık dergilerinden biri olan "TV-Guide"nin 2002 yılında yayınladığı "En İyi 50 Amerikan TV Şovu" arasında birinci olan Seinfeld, The Sopranos ve The Simpsons gibi dizilerin yanında birçok gece yarısı şovlarını ve talk şovları da gerisinde bırakmıştır. Yayınlandığı dönemde Amerikan halkının ağzına yerleşen replikler türetmeyi başaran dizi, Jerry Seinfeld arkadaşları Costanzo, Kramer ve Benes ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Mevzu bahis komedi olunca günümüz seyircileri, 80'lerin sonunda başlayan bu diziye biraz tedirgin yaklaşabilirler. Ancak dizinin merkezindeki komedyen Jerry Seinfeld'in hayatına tanık oldukça bu şüphenizin tamamen dağılacağına emin olabilirsiniz. Dizinin yaratıclarının hayatlarına dair de oto-biyografik birçok özellik bulabileceğiniz Seinfeld, sitcom tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biri olarak hatırlanmaya devam edecektir.Tüm seyircileri tek bir başlık altında toplamak zor ama 90’ların Amerikan dizilerine meraklı herhangi birinin The Simpsons’tan parçalar izlememiş olması imkansız. Hatta 90’ları bir kenara bırakıp dünyanın her köşesine gidip herhangi bir yaş aralığından seçilmiş bir gruba Simpson ailesini sorsak alacağımız en kötü cevap “Şu sarı aile mi?” olacaktır. Ancak Springfield’in “nezih” sakinleri olan bu ailenin eğlenceli yaşamlarını baştan sona izlemek herkese göre bir iş değil. Çünkü 28 sezonu ve 600 bölümü aşan vaktiyle nereden baksanız 200 saati aşkın bir süre boyunca ekran başında kalabilirsiniz.Hala ekranlardaki yerinde sapasağlam durmakta olan efsane bilim kurgu/gizem dizisi “Gizli Dosyalar”, günden güne daha fazla seyirciyi kendi dünyasına çekmektedir. Koca bir 10 sezonu geride bırakan dizi her ne kadar asıl popülerliğini korumasa da sadece 90’ların değil, tüm zamanların unutulmaz yapımları arasındaki yerini almıştır. Dizinin kadrosunda ve hikayesinde ara sıra değişimler gözlense de The X-Files, uzaylı baskınları ve paranormal soruşturmalar üzerine gitmeye devam edecektir.Seinfeld'ın tarzına kapılan dizilerin başında gelen Friends, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarına odaklanır. Daha sonra How I Met Your Mother'e de ciddi şekilde etkileyen dizi hala kendine yeni hayran kitleleri oluşturmaktadır. Kimilerine göre kendi döneminin en iyi sitcomu olarak kabul edilen yapım bazı insanlar tarafında da Seinfeld'in vasat bir terkrarı yorumları ile eleştirilmişti. Jennifer Aniston'un canlandırdığı Rachel karakterinin düğününden kaçıp çocukluk arkadaşı Monica'nın (Courteney Cox) yanıan yerleşmesi ile başlayan hikaye, Monica'nın 4 arkadaşının da Rachel ile tanışması ile daha da dallanıp budaklanacaktır. 6 arkadaşın gerek arasında gerekse de dışarıdan insanlarla yaşadığı zaman zaman romantik zaman zaman da komik anlar seyircilerin 10 sezon boyunca heyecanla izlediği olaylara dönüşmüştür.2006 yılında Türk televizyonlarında yayınlanmaya başlayan “Acemi Cadı” isimli dizinin orijinal hikayesine sahip olan “Genç Cadı Sabrina”, Acemi Cadı’dan bildiğiniz gibi halaları ile yaşayan 16 yaşındaki bir cadı kızın hikayesini anlatmaktadır. Acemi Cadı’daki Selda ve Melda karakterleri, Genç Cadı Sabrina’daki Hilda (Caroline Rhea) ve Zelda (Beth Broderick) karakterlerinin muadili olduğu gibi, Merve Boğulur’un canlandırdığı Ayşegül karakteri de Melissa Joan Hart’ın canlandırdığı başrol Sabrina’ya karşılık gelir.6 sezon sürmüş olan bu dizi, TV ekranlarının en iyi hapishane dizilerinden başında kabul edilir. Belki Oz’a yetişemeyip hapishane yaşamını Prison Break ile tanıyanlar bu fikre karşı çıkabilir. Her neyse dizilerin hayranlarını birbirlerine düşürmeden devam edelim. Oz ismi, hikayenin geçtiği hapishanenin bir kısaltılmasıdır. Sezondan sezona değişen ana karakterlerin bulunduğu bu dizi seyirciye, kapalı ve dar alanda hayli geniş bir hikaye sunabiliyor. Dizilerinden politik içerikli hikayeler de bekleyen izleyiciler için Oz, bulunmaz bir nimet haline dönüşüyor. Çünkü motor çetelerinden Sicilya mafyasına, Müslümanlardan Neo Nazilere kadar birçok grup ve etnik kimliğin çatışması da bu dizinin yapısını oluşturmaktadır.AHMET TOĞAÇ