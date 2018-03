90'ların en iyi yabancı dizileri

90’lar, insanlar için birçok nostaljiyi içinde barındıran yıllardı. Bu televizyon için de geçerli. Köklü müzik dergilerinden biri olan Rolling Stone’nin daha sonra spordan sinemaya birçok alanda içerik ürettiğini biliyoruz. İşte o derginin okuyucuları bir süre önce 90’ların en iyi dizilerini seçtiler. Bakalım bu yarışın seçmenleri sizinle aynı görüşteler mi?





1- Seinfeld (1989-1998)

Listemizi şampiyonların şampiyonu ile açıyoruz. Dergi okuyucuları tarafından 90’ların en iyi televizyon dizisi seçilen Sienfeld ayrıca, Amerika'nın en köklü haftalık dergilerinden biri olan "TV-Guide"nin 2002 yılında yayınladığı "En İyi 50 Amerikan TV Şovu" arasında birinci olmuştu. Bu sıralamada Seinfeld, The Sopranos ve The Simpsons gibi dizilerin yanında birçok gece yarısı şovlarını ve talk şovları da gerisinde bırakmıştır. Yayınlandığı dönemde Amerikan halkının ağzına yerleşen replikler türetmeyi başaran dizi, Jerry Seinfeld arkadaşları Costanzo, Kramer ve Benes ile olan ilişkilerini anlatmaktadır. Mevzu bahis komedi olunca günümüz seyircileri, 80'lerin sonunda başlayan bu diziye biraz tedirgin yaklaşabilirler. Ancak dizinin merkezindeki komedyen Jerry Seinfeld'in hayatına tanık oldukça bu şüphenizin tamamen dağılacağına emin olabilirsiniz. Dizinin yaratıclarının hayatlarına dair de oto-biyografik birçok özellik bulabileceğiniz Seinfeld, sadece sitcom tarihinin değil televizyon dizilerinin gelmiş geçmiş en iyi yapımlarından biri olarak hatırlanmaya devam edecektir.Seinfeld'ın tarzına kapılan dizilerin başında gelen Friends, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın yaşadıklarına odaklanır. Daha sonra How I Met Your Mother'e de ciddi şekilde etkileyen dizi hala kendine yeni hayran kitleleri oluşturmaktadır. Sadece açılışıyla bile kendini izletmeye başaran dizi, okuyucular tarafından “gümüş madalyaya” layık görülmüştür. Jennifer Aniston'un canlandırdığı Rachel karakterinin düğününden kaçıp çocukluk arkadaşı Monica'nın (Courteney Cox) yanına yerleşmesi ile başlayan hikaye, Monica'nın 4 arkadaşının da Rachel ile tanışması ile daha da dallanıp budaklanacaktır. 6 arkadaşın gerek kendi arasında gerekse de dışarıdan insanlarla yaşadığı bazen romantik çoğu zaman da komik anlar, seyircilerin 10 sezon boyunca heyecanla izlediği bir seriye dönüşmüştür.İki komedi dizisinden sonra X-Files gibi bir bilim kurgu/gerilime atlamak sizi sarmış olabilir. Ancak rahat olun bunların hepsi keyifle izlenecek yapımlar. Türkiye’de “Gizli Dosyalar” adıyla anılan dizi 93’ten 2002’ye kadar 9 sezon boyunca tam 202 bölüm yayınladı. 1998 ve 2008 yılında olmak üzere iki ayrı filmi de vizyona soktu. Bu ürünlere baktığımızda hayli geniş bir hikayeyi önümüze koyuyor görünüyor. Çözülemeyen paranormal ve garip olaylardan sorumlu iki FBI ajanının öyküsünü anlatan dizi, bu senenin Şubat ayında 10. sezonunu yayınlayarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Yıllar sonra aynı oyuncularla yoluna devam eden dizinin yaratıcısı Chris Carter, bir güzel haberi daha izleyicilerle paylaşmıştı. Nereye kadar devam eder bilemiyoruz ama önümüzdeki dönemde dizinin 11.sezonunu da izleyeceğiz.Listenin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar, her ne kadar kendine ilk üçte yer bulamasa da her seyircinin gönlünde şampiyondur. Springfield’da geçen bu “sarı insanların” öyküsü televizyon tarihinin klasikleri arasına çoktan girmiştir. Neredeyse 30. sezonuna dayanan dizinin nereye kadar gideceğini herhalde kimseler bilmiyor. Ancak dizinin yaratıcıları, diziyi neden sonlandırma gereği duysunlar ki? Artık Simpsonlar da yolda gördüğümüz insanlar kadar gerçek sayılır. Onca bölümün ardından onların yaşadıkları hayat neden devam etmesin? Nereden baksanız on beş bin saati bulan seyir süresini zorlayan Simpsonları öldürmek o kadar da kolay olmayacaktır.