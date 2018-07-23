23 Temmuz 2018 16:10 A Star Is Born galasını Venedik’te yapacak Yakışıklı oyuncu Bradley Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi A Star Is Born, galasını Venedik Film Festivali’nde yapacak.

Bradley Cooper’la Lady Gaga’yı bir araya getiren A Star Is Born filmi ilk kez Venedik Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. Kariyerinde düşüşe geçen müzisyen Jackson Maine’in genç yetenek Ally ile tanışmasını konu alan filmin oyuncu kadrosunda; Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott ve Dave Chappelle gibi isimler yer alıyor.

Jackson, yetenekli sevgilisi Ally’nin fark edilmesi için elinden geleni yapmaktadır. Sahnelerin büyülü atmosferiyle tanışan Ally ise kısa süre içinde çok ünlü bir müzisyen olur. Jackson’ın kariyeri, sevgilisi Ally’nin gölgesinde kalır. Eski günlerine kavuşmak isteyen Jackson’ı zorlu bir yol beklemektedir.

A Star IS Born, ülkemizde 26.10.2018 tarihinde vizyona girecek.