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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Ekim 2017 16:43

Aamir Khan gişede umduğunu bulamadı

Yeni filmi ilk üç günde 46 bin 508 kişi tarafından izlendi.

Türkiye'de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip dünyaca ünlü Hintli sinemacı Aamir Khan'ın filmi gişede umduğunu bulamadı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Atatürk Havalimanı'nda izdihama neden olan Aamir Khan, tarihi mekanları ziyareti sırasında ve katıldığı söyleşilerde de yoğun ilgi görmüştü.

Ancak bu ilgi oyuncunun geçtiğimiz hafta vizyona giren filmi "Süperstar"ın gişesine yansımadı.


Film, ilk üç günde 46 bin 508 kişi tarafından izlendi ve toplamda 7 filmin vizyona girdiği haftada 5. sırada yer aldı.

Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı filmin konusu şöyle: Hindistan'ın küçük bir kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Insu adlı genç bir kızın tek hayali, şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir adam olan babası Insu'nun gitarını bulunca -ve bulduğu gibi o gitarı kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca- genç kızın tüm hayalleri suya düşer…



Ta ki Shakti Kumar (Aamir Khan) adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışana kadar. Insu, güzel sesini tüm dünyaya duyurmak ve şarkıcı olma hayallerine ulaşmak için hayatının en önemli macerasına çıkacaktır.

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