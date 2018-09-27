Aamir Khan'ın mutlaka izlenmesi gereken 10 filmi

Yeni jenerasyona Bollywood sinemasını sevdiren, hem yakışıklılığı hem de duyarlılığı ile ön plana çıkmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan’ın son filmi Thugs Of Hindostan kasım ayının sonunda ülkemizde sinema salonlarını ziyaret edecek. Bizler de, Aamir Khan'ın en beğendiğimiz, mutlaka izlemeniz gerektiğini düşündüğümüz filmlerini derledik. İşte o filmler...

Mumbai Günlükleri (2010)

Farklı hayatları olan 4 insanın bir şekilde yollarının kesişmesini konu alam Mumbai Günlükleri’nin yönetmen koltuğunda Aamir Khan’ın eşi Kiran Rao oturuyor. Film aynı zaman Rao’nun ilk yönetmenlik denemesi. Sanatsal kaygıları olan ressam Arun, ilham bulmak için Mumbai’ye gider ve orada zengin bir ailenin bankacı kızı Shai ile tanışır. Aşkı arayan Shai, Arun’a ilk görüşte aşık olur.

Talaash (2012)

Talaash’da ise; bir ev kadını, bir polis ve bir fahişe ünlü bir oyuncunun şüpheli ölümünün ortasında kalmasını konu alıyor. Mesleğini seven polis memuru Surjan, şüpheli ölümün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışırken diğer taraftan hayatındaki sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Karısı ile birlikte yaşayan Surjan’ın kapısını bir gün bir kadın çalıyor ve Surjan gizemli ipuçlarını takip ettiğinde bir hayat kadını ile karşılaşıyor. Gizem bu 4 insanın hayatını birbirine bağlıyor.

Lagaan (Bir Zamanlar Hindistan'da) (2001)

Bir dönem filmi olan Lagaan, 1893 yılında Hindistan’ın Champaner köyünde geçiyor. Hindistan, İngiliz sömürgesi altında. Uzun süre boyunca yağmur yağmaması Champaner köyünde kuraklığa neden oluyor. Film 1893 yılında, Köylüler çaresizlik içerisinde yağmur yağmasını beklerken, ‘lagaan’ adı verilen yıllık vergilerini ödeyecek parayı kazanamadıkları için endişe duyuyorlar. Britanyalı Bölge Valisi Yüzbaşı Andrew Russell oldukça acımasız ve katı bir yönetim sergiliyor. Champaner köyünün genç sakinlerinden Bhuvan ile yaşadığı bir tatsızlık sonucunda tüm köyü kazanılması imkansız bir iddiayı kabul etmeye zorluyor. Bhuvan’ın önderliğinde tüm köy kriket oynamayı öğrenerek İngiliz kuvvetlerine karşı oynayacakları maça hazırlanmaya başlıyor.

Dhoom 3 (2013)

Abartılı aksiyon ve yer yer komik sahneleri olan filmakrobaside usta olan bir sirk göstericisinin intikam almak için Chicago'da bir bankayı ele geçirmek üzere bir hırsıza dönüşmesini konu alıyor.

Fanaa (2006)

Zooni kör ama çok güzel bir kızdlr. Tur rehberliği yapan Rehan’a aşık olur. Gözlerinden ameliyat olup iyileştiği sırada da Rehan'ı kaybeder. Rehan’ın öldüğünü sanan Zooni yıllar sonra bunun doğru olmadığını anlar.

Ghajini (2008)

Film, her 15 dakikada bir hafızası yenilenen bir adamın Sanjay Singhania (Aamir Khan) normal bir hayatı yaşamak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Taare zameen par (Her çocuk özeldir) (2007)

Aamir Khan'ın ilk yönetmenlik deneyiminde herkesi büyülediği film. Film 'engelli çocuklara' dikkat çekiyor.

3 idiots (2009)

Aamir Khan’ı dünya çapında üne kavuşturan, en popüler filmi olma özelliğini taşıyor 3 Idiots. Birçok insanı Bollywood'la tanıştıran 3 idiots, IMDB'de en yüksek sıradaki Hint filmi olma özelliğini uzun yıllar taşıdı. Aile, eş dost kimi bulursanız oturun beraber izleyin.

P.K. (2014)

Uzaylı P.K. gezegen hakkında bilgi toplamak ve öğrenmek için dünyaya gelir. Ama öğrenmekten çok gördükleri karşısında kafası daha çok karışır ve daha çok soru sormaya başlar. Bunlar masum, çocuksu sorular ama cevapları enteresan. P.K.'nin masum gözlerini gören insanlar kendi monoton hayatlarını gözden geçirir. P.K.'nin sadık arkadaşları ve dostları olur. Kırık kalpleri düzeltir, öfkeleri dindirir. P.K.'nin çocuksu merakı kendisi ve milyonlarca insan için manevi bir yolculuğa dönüşür.

Dangal (2016)

Sosyal sorumluluk projelerinde hep ön sırada olan Aamir Khan, çok sevilen Dangal filminde iki kızı olan güreşçi bir babayı canlandırıyor. 19, 29 ve 55 yaşlarındaki görüntüleri ile rol alan Khan, kızlarına güreş öğreten bir babayı canlandırıyor. Khan’a filmde Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Zaira Wasim, Suhani Bhatnagar eşlik ediyor.