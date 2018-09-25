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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Eylül 2018 12:11

Aamir Khan’ın son filmi vizyon için gün sayıyor

Ülkemizde çok sevilen Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın son filmi "Thugs Of Hindostan", 30 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.


Daha önce"Dangal"filmi için geçirdiği büyük fiziksel değişim ile gündeme gelen Aamir Khan, bu film için yeni bir imaja büründü.Son olarak "Süperstar" filmi Türkiye’de gösterime giren Khan’ın,aksiyon-macera türündeki son filmde canlandırdığı"Firangi" karakterinin ilk görüntüleri yayımlandı.


Filmde Aamir Khan’a Amitabh Bachchan ve Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor. Vijay Krishna Acharya yazıp yönettiği film, Bollywood’un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor. Türkiye’ye Filmartı Film tarafından getirilen"Thugs Of Hindostan",IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.


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