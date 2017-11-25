Acı Tatlı Ekşi'den ilk fragman

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Acı Tatlı Ekşi filminden ilk fragman geldi.



Çocukluk arkadaşı olan Duygu ile Murat'ın, üniversitede filizlenen aşkını konu alan filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu üstleniyor.







Filmin konusu şöyle: Çocukluklarından yetişkinliklerine kadar birbirine olan aşkları sürerken üniversiteden mezun oldukları sırada Murat Duygu'ya evlenme teklif eder. Fakat Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri ve planları vardır. Bu yüzden ikili beş yıl sonra yeniden birleşmek için bir ayrılık planı yaparlar ancak bu hikaye onlar için bambaşka sürprizlere gebe olacaktır.