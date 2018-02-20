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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Şubat 2018 15:47

Action Man oyuncağının filmi geliyor!

Paramount, yeni bir keşif peşinde!

Hasbro‘nun çocuklara yönelik oyuncaklarından sinematik evren yaratmak üzere bir süredir çalışmakta olan Paramount, bu evrene Action Man’in dahil olacağını açıkladı.

Filmin yönetmen koltuğuna James Bobin oturuyor. Bobin bir yandan Flight of the Conchords ve Da Ali G Show gibi televizyon komedilerinin senaryo ekibinde bulunmuş, öte yandan The Muppets ve Alice: Through the Looking Glass gibi sinema filmlerini çekmiş.

Filmin senaryosunu Simon Farnaby yazacak.

Bu maskülen oyuncak dizisi bir dönem çocuklar için çok önemliydi: Büyüktü, kaslıydı, kolları oynuyordu ve havalı kıyafetleri vardı.

Dünyayı ele geçirmeye çalışan Dr. X.’e karşı savaşan Action Man, daha önce pek çok video oyununa, çizgi romana, animasyon filmlere konu olmuştu.

Karakteri kimin canlandıracağı, çekimlerin ne zaman başlayacağı ve vizyon tarihi gibi detaylar şimdilik belirsiz, umarız hayal kırıklığı yaratan bir proje olmaz.

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