Syracuse Üniversitesi mezunu Max Kessler'in Adam Sandler'a olan benzerliği, sonunda aktörün dikkatini çekti. Sandler Max Kessler'ı galaya davet etmekle kalmadı, filmindeki bir karaktere de onun ismini verdi.
Ünlü aktörün yeni çıkacak Netflix filmi "The Do-Over"daki karakterinin adının Max Kessler olduğu kesinleşti. Zaten dizinin fragmanında da Sandler'e "Max Kessler" dendiğini duyabilirsiniz. Abc News'e konuşan Kessler, gerçek Kessler, "İnsanlar ona benzediğimi, onun gibi davrandığımı ve onun gibi konuştuğumu söylüyor."
23 yaşındaki muhasebeci Kessler mezuniyetinden çektirdiği fotoğrafın yanına ünlü aktör Adam Sandler'i koyarak Reddit"te paylaşmış veReddit'teki paylaşımı bir haftada beş milyondan fazla tıka ulaşmıştı. Nihayetinde Kessler, ikizi gibi olan aktörün dikkatini çekti. Sandler mesaj atarak ondan, kendi gibi komik suratlar yapıp fotoğraf göndermesini istedi. Sonra da aktör, Kessler'i film galasına davet etme jestini gösterdi.
Dizide sünepe bir banka müdürünü canlandıran David Snape'nin hayatına giren Max Kessler, ona hayal bile edemeyeceği maceralar yaşatan bir adamdır. Hatta düzenlediği sahte bir ölüm ilanı ile onu bambaşka bir hayatın içine sokar. Fakat bu olanlar henüz "belanın" başlangıcıdır.
Sandler'ın Netflix'i için kamera karşısına geçtiği ikinci yapım olan "The Do-Over" 27 Mayıs'ta Amerika'da yayınlanmaya başlayacak.
AHMET TOĞAÇ
11 Mayıs 2016 09:00
Adam Sandler ikizini buldu
Muhasebeci Max Kessler Adam Sandler'e olan benzerliği herkesi şaşırttı.
Syracuse Üniversitesi mezunu Max Kessler'in Adam Sandler'a olan benzerliği, sonunda aktörün dikkatini çekti. Sandler Max Kessler'ı galaya davet etmekle kalmadı, filmindeki bir karaktere de onun ismini verdi.
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