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26 Haziran 2018 08:10

Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!

Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!


Komedi filmlerinin aranan ismi Adam Sandler ve Altın Küre ödüllü Jennifer Aniston bir Netflix projesi olan filmin başrollerini paylaşıyor.Luke Evans’ın da onlara eşlik edeceği film, Emmy adayı dizi “Workaholics”in yaratıcısı Kyle Newacheck tarafından yönetiliyor. Çekimleri bu hafta Montreal’de başlayan filmin 2019’da Netflix’ye yayınlanması hedefleniyor.


Filmin kadrosuna yakın zamanda hayat bulan pek çok projeden tanıyor olduğumuz, Gemma Arterton, Terence Stamp, John Kani, Shioli Kutsuna, David Walliams, Adeel Akhtar, Olafur Darri Olafsson ve Dany Boon gibi isimler dahil oldu.


Filmin konusu ise şöyle:New Yorklu bir polis ve eşi bir Avrupa gezisine çıkarlar. Uçakta tanıştıkları gizemli adamın daveti üzerine milyarder Malcolm Quince’in yatında gerçekleşen bir aile etkinliğine katılırlar. Quince cinayete kurban gider, bizim ikili ise cinayetin baş şüphelileri olur.

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