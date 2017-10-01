1 Ekim 2017 20:57 Adana'da en iyi film: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.



Festivalde Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filmi Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde “En İyi Film Ödülü”ne layık görülürken “Yılmaz Güney Ödülü”nün sahibi Onur Saylak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Daha filmi oldu.







Gecede ödüle layık görülen sanatçı ve eserler ise şöyle:



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Onur Ünlü)

Yılmaz Güney Ödülü: Daha (Onur Saylak)

Adana İzleyici Ödülü: Daha (Onur Saylak)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Senaryo Ödülü: Pelin Esmer-Barış Bıçakçı (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Halil Babür (Kar)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Daha (Onur Saylak)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)





Jüri Özel Ödülü: Körfez (Emre Yeksan)



Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

En İyi Film Ödülü: Loveless (Andrey Zvyagintsev)

Jüri Özel Ödülü: A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)

Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film Ödülü: Bıraktığın Yerden (Volkan Güney Eker)

En İyi Canlandırma Film Ödülü: Kötü Kız (Ayçe Kartal)

En İyi Deneysel Film Ödülü: Irony (Radheya Jegatheva)

En İyi Kurmaca Film Ödülü: It's Just A Gun (Brian Robau)

Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri

En İyi Belgesel Film: 683 (Canberk Şimşek)

En İyi Canlandırma Film: Eat, Pray, Bird (Huang Ji, Derrick Fun, Jeremy Teo)

En İyi Deneysel Film: Tablo (Mert İnan)

En İyi Kurmaca Film: 3.5 Lira (Hasan Ali Kılıçgün)

Adana Kısa Film Maratonu Yarışması Ödülleri

Orhan Kemal Birincilik Ödülü: Suda Zaman Yok (Ali Aktemur)

Yaşar Kemal İkincilik Ödülü: Kebapçı Mehmet (Nevzat Hız)

Muzaffer İzgü Üçüncülük Ödülü: Beni Yılmaz Güney'e Benzetiyorlar Biraz (Engin Yıldırım)