27 Eylül 2018 14:50 Adana'da hasret gideren yıldızlar Tuba Büyüküstün, Şerif Sezer ve Tomris Giritlioğlu'nun 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde bir araya geldi.

Ali Eyüboğlu’nun yazısına göre; 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nin ilk gününde, oyuncular Şerif Sezer ve Goncagül Sunar’la sohbet ediyoruz Adana Hilton Oteli’nin lobisinde...

Bu aralar dizilerde oynamayan Sezer’e, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı mezunu kızı Deniz Arna’nın ne yaptığını sordum. “Kızım, FOX’un yeni dizisi ‘Bir Deli Rüzgar’ın kadrosuna katıldı” dedi.

Sunar’ın Adana’da olma sebebi, başrolünü Cem Davran’la paylaştığı ‘Babamın Kemikleri’ filminin festivalde yarışması. Medyapım ve MF Yapım’ın Japon dizisinden ‘Bir Litre Gözyaşı’ adıyla çektiği projeyle, Kanal D izleyicisinin karşısına çıkacak Sunar, dizide Sanem Çelik’in çalıştığı hastanedeki mesai arkadaşını oynadığını söyledi.

İki oyuncuyla lobide sohbet ederken, ufukta 25’inci Adana Uluslararası Film Festivali’nin jüri üyelerinden Tuba Büyüküstün’le sevgilisi Umut Evirgen göründü.

'SAĞLIĞIM YERİNDE'

‘Çemberimde Gül Oya’ dizisinden rol arkadaşı olan Şerif Sezer’le Tuba Büyüküstün’ün hasretle birbirlerini kucaklaması, görülmeye değerdi.

Sezer’in yanındaki koltukta oturuyordum. Yerimi verdiğim Büyüküstün’le Sezer’in koyu sohbeti sürerken, festivalin jüri başkanı Tomris Giritlioğlu da geldi.

O da ‘Çemberimde Gül Oya’nın kamera arkası ekibindendi... Dizi sektörünün dört ismi arasındaki sohbet dakikalarca sürdü. Sezer, bir ara hakkında yazılan haberlerden yola çıkarak Giritlioğlu’na, Hatay’a yerleşip yerleşmediğini sordu.

2013’te kanseri yenerek setlere dönen Giritlioğlu, “Hakkımda o kadar çok doğru olmayan haber çıkıyor ki... Kimi Hatay’a yerleştiriyor beni, kimi hastalığımın yeniden nüksettiğini yazıyor. İkisi de doğru değil. Yaşadığım yer aynı ve sağlığım yerinde” dedi.

DİZİ ÇEKMEYECEK ÇOCUK BÜYÜTECEK

25’inci Adana Uluslararası Film Festivali’nden ilk paylaşımımı yapar yapmaz, Tuba Büyüküstün’ün hayranları sosyal medyadan soru yağdırmaya başladı.

Yanıtını merak ettikleri tek konu, festivalde jüri üyesi oyuncunun, yeni bir diziyle ekranlarda olup olmayacağı... Bu konuda edindiğim bilgi şu:

Büyüküstün’ün gündeminde dizi yok. Çünkü oyuncu, çocuklarına daha fazla zaman ayırmaya kararlı.

Süleyman Demirel, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir” derdi. Aynı durum şov dünyası için de geçerli... O nedenle yarın ne getirir bilemem, ama en azından durum şimdilik böyle...