Adaylar açıklandı

Ödül sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde İngiliz Bağımsız Film Ödülleri adaylarını yayınlandı. 2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nde adayları arasında en iddialısı Yorgos Lanthimos'un 13 adaylık kazanan yeni filmi Sarayın Gözdesi oldu. Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Sarayın Gözdesi 13 adaylık kazanırken, Sundance Film Festivali’nde prömiyer yapan soygun filmi American Animals, 11;Joaquin Phoeni'nin başrolde yer aldığu Hiçbir Zaman Burada Değildin ise 8 adaylık elde etti.



İşte 2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri adayları:



En İyi İngiliz Bağımsız Filmi



American Animals

Canavar (Beast)

Disobedience

Sarayın Gözdesi (The Favourite)

Hiçbir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)

En İyi Yönetmen



Andrew Haigh (Lean on Pete)

Yorgos Lanthimos (Sarayın Gözdes)

Bart Layton(American Animals)

Michael Pearce(Canavar)

Lynne Ramsay(Hiçbir Zaman Burada Değildin)

En İyi Senaryo



Deborah Davis, Tony Mcnamara (Sarayın Gözdesi)

Bart Layton (American Animals)

Sebastian Lelio, rebecca lenkıewıcz (Disobedience)

Michael Pearce (Canavar)

Lynne Ramsay (Hiçbir Zaman Burada Değildin)



En İyi Kadın Oyuncu



Gemma Arterton(The Escape)

Jessie Buckley(Canavar)

Olivia Colman(Sarayın Gözdesi)

Maxine Peake(Funny Cow)

Rachel Weisz(Disobedience)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Nina Arianda(Stan & Ollie)

Rachel Mcadams (disobedience)

Emma Stone(Sarayın Gözdesi)

Rachel Weisz(sarayın gözdesi)

Molly Wright(Apostasy)

En İyi Erkek Oyuncu



Joe Cole(Şafaktan Önce)

Steve Coogan(Stan & Ollie)

Rupert Everett(the happy prince)

Joaquin Phoenix (Hiçbir Zaman Burada Değildin)

Charlie Plummer(Lean on Pete)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Steve Buscemi(lean on pete)

Barry Keoghan (American Animals)

Alessandro Nivola(Disobedience)

Evan Peters(American Animals)

Dominic West(Colette)



En Fazla Gelecek Vaat Eden Oyuncu



Jessie Buckley (Canavar)

Michaela Coel (Been So Long)

Liv Hill (Jellyfish)

Marcus Rutherford (Obey)

Molly Wright (Apostasy)



Douglas Hickox Ödülü (En İyi İlk Film)



Richard Billingham (Ray & Liz)

Daniel Kokotajlo (Apostasy)

Matt Palmer (Calibre)

Michael Pearce (Canavar)

Leanne Welham (Pili)

En İyi İlk Senaryo



Karen Gillan (The Party’s Just Beginning)

Daniel Kokotajlo (Apostasy)

Bart Layton (American Animals)

Matt Palmer (Calibre)

Michael Pearce (Canavar)



En İyi Çıkış Yapan Yapımcı



Kristian Brodie (Canavar)

Jacqui Davies (Ray & Liz)

Anna Griffin (Calibre)

Marcie Maclellan (Apostasy)

Faye Ward (Stan & Ollie)



Keşif Ödülü



The Dig

Irene’s Ghost

A Moment In The Reeds

Super November

Voyageuse



En İyi Belgesel



Being Frank: The Chris Sievey Story

Evelyn

Island

Nae Pasaran

Under The Wire



En İyi İngiliz Kısa Filmi



The Big Day

Bitter Sea

The Field

To Know Him



En İyi Uluslararası Bağımsız Film



Capharnaüm

Soğuk Savaş

The Rider

Roma

Arakçılar