Adaylar açıklandı

Ödül sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde İngiliz Bağımsız Film Ödülleri adaylarını yayınlandı. 2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri'nde adayları arasında en iddialısı Yorgos Lanthimos'un 13 adaylık kazanan yeni filmi Sarayın Gözdesi oldu. Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Sarayın Gözdesi 13 adaylık kazanırken, Sundance Film Festivali’nde prömiyer yapan soygun filmi American Animals, 11;Joaquin Phoeni'nin başrolde yer aldığu Hiçbir Zaman Burada Değildin ise 8 adaylık elde etti.
İşte 2018 İngiliz Bağımsız Film Ödülleri adayları:
En İyi İngiliz Bağımsız Filmi
American Animals
Canavar (Beast)
Disobedience
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Hiçbir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)
En İyi Yönetmen
Andrew Haigh (Lean on Pete)
Yorgos Lanthimos (Sarayın Gözdes)
Bart Layton(American Animals)
Michael Pearce(Canavar)
Lynne Ramsay(Hiçbir Zaman Burada Değildin)
En İyi Senaryo
Deborah Davis, Tony Mcnamara (Sarayın Gözdesi)
Bart Layton (American Animals)
Sebastian Lelio, rebecca lenkıewıcz (Disobedience)
Michael Pearce (Canavar)
Lynne Ramsay (Hiçbir Zaman Burada Değildin)
En İyi Kadın Oyuncu
Gemma Arterton(The Escape)
Jessie Buckley(Canavar)
Olivia Colman(Sarayın Gözdesi)
Maxine Peake(Funny Cow)
Rachel Weisz(Disobedience)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Nina Arianda(Stan & Ollie)
Rachel Mcadams (disobedience)
Emma Stone(Sarayın Gözdesi)
Rachel Weisz(sarayın gözdesi)
Molly Wright(Apostasy)
En İyi Erkek Oyuncu
Joe Cole(Şafaktan Önce)
Steve Coogan(Stan & Ollie)
Rupert Everett(the happy prince)
Joaquin Phoenix (Hiçbir Zaman Burada Değildin)
Charlie Plummer(Lean on Pete)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Steve Buscemi(lean on pete)
Barry Keoghan (American Animals)
Alessandro Nivola(Disobedience)
Evan Peters(American Animals)
Dominic West(Colette)
En Fazla Gelecek Vaat Eden Oyuncu
Jessie Buckley (Canavar)
Michaela Coel (Been So Long)
Liv Hill (Jellyfish)
Marcus Rutherford (Obey)
Molly Wright (Apostasy)
Douglas Hickox Ödülü (En İyi İlk Film)
Richard Billingham (Ray & Liz)
Daniel Kokotajlo (Apostasy)
Matt Palmer (Calibre)
Michael Pearce (Canavar)
Leanne Welham (Pili)
En İyi İlk Senaryo
Karen Gillan (The Party’s Just Beginning)
Daniel Kokotajlo (Apostasy)
Bart Layton (American Animals)
Matt Palmer (Calibre)
Michael Pearce (Canavar)
En İyi Çıkış Yapan Yapımcı
Kristian Brodie (Canavar)
Jacqui Davies (Ray & Liz)
Anna Griffin (Calibre)
Marcie Maclellan (Apostasy)
Faye Ward (Stan & Ollie)
Keşif Ödülü
The Dig
Irene’s Ghost
A Moment In The Reeds
Super November
Voyageuse
En İyi Belgesel
Being Frank: The Chris Sievey Story
Evelyn
Island
Nae Pasaran
Under The Wire
En İyi İngiliz Kısa Filmi
The Big Day
Bitter Sea
The Field
To Know Him
En İyi Uluslararası Bağımsız Film
Capharnaüm
Soğuk Savaş
The Rider
Roma
Arakçılar