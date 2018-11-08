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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Kasım 2018 15:55

Afişteki ayrıntı korkuttu!

Fatih Hasanoğlu ile Furkan Düzen’in yönetmenliğini paylaştığı Cin Tepesi filminin afişindeki ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı.


16 Kasım’da vizyona girecek olan ve “gerçek cin görüntüsü” iddiasıyla yola çıkan “Cin Tepesi” filminin afişindeki ayrıntı, dikkatli gözlerden kaçmadı. Filmin afişinde kullanılan ev resmi, filmde ekibin araştırmak için gittiği eve ait. Evin çatısında yer alan kadın silüeti, filmin takipçilerini ve korku severleri hem şaşırttı hem de korkuttu.


Paranormal olayları “Bilinmeyen” isimli YouTube kanallarında araştıran Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen; daha önce gittikleri “Cin Tepesi”ne, bu sefer profesyonel bir ekipten destek alarak tekrar gittiler. Elde ettikleri bu görüntüleri ise hiçbir dijital efekt kullanmadan bir sinema filmine dönüştürdüler.


Merakla beklenen filmin yapımcılığını Biray Dalkıran, Asuman Şener ve Mert Güner üstlenirken; filmin müziklerini Gürkan Çakıcı yaptı. “Cin Tepesi”, Bir Film dağıtımcılığında 16 Kasım’da sinemalarda olacak.



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