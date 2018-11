23 Kasım 2018 15:18 After’la cinselliğe ilk adım! Aynı adlı gençlik romanından beyazperdeye uyarlanan After filminden tutku dolu bir fragman yayınlandı.

Genç bir kadının aşkı ve seksi keşfini konu alan After filminden, tutku dolu bir fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Anna Todd imzalı gençlik romanından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajına imza atan Jenny Gage oturuyor. Filmin başrollerinde Wish Upon filminden tanıdığımız, 21 yaşındaki güzel yıldız Josephine Langford ve genellikle dizilerden tanıdığımız Hero Fiennes Tiffin yer alıyor. Kadrosunda Selma Blair, Peter Gallagher, Jennifer Beals, Samuel Larsen, Shane Paul McGhie, Dylan Arnold ve Khadijha Red Thunder gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunda Susan McMartin'in imzası var.

Film, iyi niyetli genç kız Tessa’nın Hardin Scott adındaki gençle tanıştıktan sonra tepeteklak olan hayatını konu alıyor. Tessa cinselliği keşfettiği Hardin ile bugüne dek kimseyle kurmadığı bir bağ kuracaktır..."After" 12 Nisan 2019 tarihinde Amerika'da sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.