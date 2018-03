4 Haziran 2016 03:18 Agents of SHIELD'ın yıldızı Marvel'i topa tuttu Agents of SHIELD'ın yıldızı Chloe Bennet, Marvel açıklamaları ile herkesi şaşırttı.

Agents of SHIELD dizisi her ne kadar Marvel Sinematik Evreni'nde yer alsa da Marvel Stüdyosuyla gözle görülür bir bağlantı sorununun olduğu aşikar. Bu soruna dair ciddi kanıtlar, iki yapım içinde barınıyor.







Şimdilik Marvel'in takviminden kaldırılan ancak yine de çekilmesi muhtemel olan Inhumans bu sorunlardan ilki. Birçok ortak kahramanın iki yapımda da ayrı ayrı var olması ve hikayeler içindeki farklı gelişimleri ise bir başka sorunu ortaya çıkarıyor.







Yine de bu yapımlar arasında da yaşanan bağlantı sorunu, Marvel'in televizyon dünyasındaki temsilcileri olan oyuncuları sinirlendirmişe benziyor. Agents of SHIELD'ın Daisy Johnson'u Chloe Bennet, geçenlerde, serinin hayranları tarafından Marvel Evreni'ne dair pratikteki bu problemleri içeren bir soruya maruz kaldı.







Chloe'nin cevabı ise şöyleydi: "Marvel için film yapanlar neden şovumuzda neler olduğuna dair insanları bilgilendirmiyorsunuz? Soruyu soranlar, neden gidip onlara sormuyorsunuz? Çünkü umurlarında değilmiş gibi gözüküyorlar."







Herhangi bir Marvel filmine oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna kendisinin oynamak istediğini ancak sinemacıların bu duruma pek sıcak bakmadığını söyledi. Ardından da şu sözleri ekledi "Yapımcılar, Marvel Sinematik Evreni'nindeki her şeyin birbirine bağlı olduğunu söylüyor ama kendi şovları dışında umursamadıkları pek bir şey yok."







Chloe Bennet tarafından topa tutulan Marvel, bir şeyleri değiştirmeye gayret gösterir mi bilemeyiz ancak bu açıklamaların önemli olduğu aşikar. Yine de televizyonun icadından beri birbirine düşman olan bu iki kardeşin yani sinema ve televizyonun arasının, Bennet'in birkaç söylemi ile düzelmeyeceğini, eski deneyimlerimiz sayesinden rahatlıkla belirtebiliriz.







AHMET TOĞAÇ