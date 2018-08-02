Ağustos'un en popüler filmleri

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle ünlenen Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği Aquaman, 21 Aralık'ta seyirciyle buluşacak olmasına rahmen şimdiden zirveye yerleşti. DC filmi, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin Ağustos verilerinde ilk üçe girdi. İşte IMDb verilerine göre Ağustos ayının en popüler 10 filmi...

10. İnanilmaz Aile 2 (2018)

Brad Bird’ün yönetmenliğindeki İnanılmaz Aile 2, vizyona girdiği Amerika gişelerinin en çok kazanan animasyon devam halkası toplam572,7milyon dolar kazandı. İnanılmaz Aile 2, ülkemizde 22 Ağustos 2018 tarihnde sinemalarda olacak.

9. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (2018)

Ülkemizde Haziran ayında vizyona giren Jurassic World serisinin son halkasında başrolleriniChris PrattveBryce Dallas Howard üstleniyor. Claire giriştiği yeni görevinde Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

8. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Serinin hayranlarının aylarca heyecanla beklediği ve son rakamlara göre gişede 2,044milyar dolar hasılat elde eden Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nın etkisi henüz geçmemiş gibi görünüyor. Vizyona girdiği Nisan ayından beri ilk 10’dan düşmeyen film hakkında bir şeyler yazıp, bol sürprizli film hakkında yanlışlıkla spoiler vermek istemeyiz.

7. Ant-Man ve Wasp (2018)

Listenin yedinci sırasında diğer bir Marvel filmi Ant-Man ve Wasp yer alıyor. Paul Rudd,Evangeline Lilly,Michael Peña ve Michael Dougles’ın başrollerini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Peyton Reed oturuyor. Film, hem iyi bir baba hem de süper kahraman olan Scott Lang’ın geçmişindeki sırları çözmek için Wasp ile işbirliği yaparak verdiği mücadeleyi konu ediyor.

6. Glass (2019)

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson gibi isimler yer alıyor. Parçalanmış (Split) üçlemesinin ikinci halkası olan film, üç tehlikeli adamın aynı hastanenin çatısı altında olmasıyla ortaya çıkan olayları konu alan Glass, 18 Ocak 2019’daülkemizde seyircilerin karşısına çıkacak.

5. Shazam! (2019)

Marvel’ın bir hayli gerisinde kalan DC, Shazam filmine çok güveniyor. Marvel’ın Deadpool’unda olduğu gibi eğlenceli birkarakter olması beklenen Shazam’ı, Chuck dizisi ile tanıdığımız karizmatik oyuncu Zachary Levi canlandırıyor.

4. The Equalizer 2 (2018)

Amerika’da vizyona girdiği 20 Temmuz tarihinden itibaren gişe listelerinde ilk 5’ten düşmeyen The Equalizer 2, ülkemizde Adalet 2 adıyla 24 Ağustos tarihinde vizyona girecek. Başrolünde ilk filmde olduğu gibi Denzel Washington’un olduğu filmin yönetmen koltuğunda yeniden Antoine Fuqua oturuyor.

3. Aquaman (2018)

DC Comics'in aynı adlı karakterinden beyazperdeye uyarlanan Aquman filminin başrolünde, Game of Thrones dizisinin savaşçı Khal Drogo'su Jason Momoa var. Uzun süredir merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Willem Dafoe, Amber Heard ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin yer alıyor.

2. Mamma Mia! Yeniden Basliyoruz (2018)

Müzikal komedi Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz, bir klasik haline gelen Mamma Mia!'nın devam filmidir. Tanıdığımız karakterlerin geçmişini ve bugününü araştırmak,eskiden aralarında oluşan ilişkilerin bugüne nasıl etki ettiğini göstermek için zamanda geri ve ileri gidiliyor. YönetmenliğiniOl Parker’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise yineLily James,Amanda Seyfried,Meryl Streep,Colin FirthvePierce Brosnangibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

1.Mission: Impossible - Yansımalar (2018)

Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren Mission: Impossible – Yansımalar, vizyona girdiği tüm ülkelerde gişe listelerinin zirvesini bırakmıyor. Tom Cruise’u altıncı kez ajan Ethan Hunt olarak izleyeceğimiz filmde yeni jenerasyon Superman Henry Cavill de boy gösteriyor. Son görevinde yaşanan yanlışlıklar sonucu CIA’in kara listesine giren Ethan Hunt ve ekibi, insanlığı tehdit eden yeni tehlikenin ortaya çıkmasıyla zamana karşı yarışmaya başlar…



