Ahlat Ağacı basın gösterimi Kanyon'da gerçekleştirildi

Prömiyerini Cannes'da yapan ve dünya çapındaki festivalde 15 dakika ayakta alkışlanan Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, nihayet Türk basınıyla da buluştu.

Perşembe sabahı Kanyon'da yapılan basın gösteriminden sonra filmin oyuncularından Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Hazar Ergüçlü ve Reyhan Asena Keskinci basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

3 saat 8 dakika süren film Çanakkale'nin bir köyünde geçiyor ve bir baba-oğul ilişkisine odaklanıyor. Doğu Demirkol ve Murat Cemcir baba oğul karakterlerine oldukça başarılı performanslarla can verirken Hazar Ergüçlü de az ama öz rolüyle göz dolduruyor. Sevilen oyuncu Serkan Keskin de Çanakkale'li bir roman yazarı olarak her zamanki gibi rolünün hakkını veriyor.

Doğu Demirkol'un canlandırdığı Sinan karakteri, aslında gerçek bir karakterden esinlenerek yazılmış. Filmin senaryosunda da parmağı olan, filmde ise imamı canlandıran Akın Aksu'nun hikayesi imiş film aslen.

Ahlat Ağacı, 1 Haziran'da sinemalarda. Kaçırmayın.