19 Nisan 2018 19:08 Ahlat Ağacı Cannes'da! Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Cannes seçkisi sonrası bu sene festivalde Ahlat Ağacı'nın yer almamasına şaşkınlığımızı belirtmiş, fakat Frémaux’nun açıklamasına göre festival programına son anda yeni filmler eklenebileceğine dikkat çekmiş, Ahlat Ağacı’nın bu filmlerin arasında yer alıp almayacağının önümüzdeki günlerde belli olacağını söylemiştik ki güzel haber hızlı geldi:Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada Nuri Bilge Ceylan‘ın yeni filmi Ahlat Ağacı festivalde yer alacak. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak.

Ahlat Ağacı filmiyle ilgili bilgiler 2016'dan beri geliyor.Film Arte France sinema kurumu tarafından maddi destek aldı. Nuri Bilge Ceylan bu filminde babalar ve oğullarının kısır döngü kaderlerini anlatmak istediğini söylemişti.

Gelişmeleri merakla bekliyoruz.