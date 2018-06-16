Ahlat Ağacı Film Eleştirisi



“Hayat çıplak

Her taraf yoksulluk ve tasa

Fırtınalı hava” Nazım Hikmet

Nuri Bilge Ceylan’ın ilk gösterimini 71. Cannes Film Festivali’nde yaptıktan sonra ayakta alkışlanan; akabinde basına yansıyan kırmızı halı fotoğraflarında Murat Cemcir’in Bennu Yıldırım’ların önüne geçmesi gibi gereksiz mevzularla magazin gündemini meşgul eden “Ahlat Ağacı” tüm bu patırtı gürültünün ötesinde dışarıda kar atıştırırken, mum ışığının aydınlattığı bir odada sıcacık çayınızı yudumlarken hiç bitmesini istemeyeceğiniz bir kitabın sayfaları arasında gezinmek gibi…

Doğup büyüdüğü topraklara diktatör olsa onu atom bombası atıp yok etmek isteyen bir anti-kahraman Sinan… Haklı sebepleri de yok değil… Üniversiteyi bitirmiş birçok genç gibi kendisini bekleyen güzel bir gelecek yok. Karanlık, belirsiz ve umutsuz yarınlar var önünde… Ya birçok öğretmen adayı gibi yıllarca atama bekleyecek ya da yazar olmayı hayal ederken polis olup dolgun maaşa ömür çürütecek… Her halükarda gençliğini heba edecek yani… Sinan; annesiyle, babasıyla, kız kardeşiyle, arkadaşlarıyla hatta yaşadığı toplumla kavgalı, uzlaşamayan; filmin adı gibi “uyumsuz, şekilsiz, yalnız” bir Ahlat Ağacı aslında… Doğu Demirkol’un üç saate yaklaşan ve neredeyse her karesinde varolduğu bu rolün altından başarıyla kalktığını da söylemek lazım. Diğer tüm oyuncular da aynı şekilde… Kötü bir performans yok filmde. Tabii buarada yönetmenin oyuncu yönetimindeki titizliği ve hassasiyetini bildiğimiz için, başka türlüsünün olmasına da imkan yoktu zaten.

Filmin adına da ilham veren, ortak senarist Akın Aksu’ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yıllar önce yine bir Nuri Bilge Ceylan filminde yine imam rolünde tanışıp vurulduğumuz Ercan Kesal gibi o da üstün ve şok edici bir performans sergiliyor. Akın Aksu, Öner Erkan ve Doğu Demirkol üçlüsünün evet belki biraz fazlaca uzun ama bir o kadar da kafa açıcı diyalogları tekrar tekrar izlenip, okunup, tartışılacak cinsten…

İmam Nazmi: ...Doğru tespitlerin var hocam ama senin düşüncene göre de şimdi; değiştirmemek için değiştirememek konusunda ısrar var gibi sanki..

İmam Veysel: Senin düşüncene göre de o zaman değiştirmiş olmak için değiştirmek konusunda ısrar yok mu?

Tür olarak dram kategorisinde yer alsa da bana göre alternatif bir gençlik filmi Ahlat Ağacı… Matruşka bebeği gibi içine girdikçe size yeni bir kapı açan, yer yer oldukça eğlenceli ve komik diyaloglarla izleyeni duygudan duyguya sürükleyen 188 dakikalık sinema şöleni… Özünde bir baba-oğul ilişkisini merkez alsa da cesur bir toplum otopsisi… Yönetmenin belki de en isyankar, en politik eseri… Yalnızca Rus edebiyatından ilham alan edebi diyaloglarıyla değil; Rusya’nın Altın Palmiyeli yönetmeni Andrey Zvyagintsev gibi toplum olarak ikiyüzlülüklerimizi cesurca perdeye yansıttığı atmosferi ile de çok gerçek, çok güçlü…Sinematografik olarak ise yine her zaman gibi Gökhan Tiryaki ile müthiş bir görsel şova imza atıyorlar. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün kısa ama etkili sahnesindeki görüntüler rüya gibiydi. Tüm bunlar birleşince izleyicide hem edebi, hem görsel müthiş bir zevk yaratıyor. Bunu yerli sinemamızda ne yazik ki çok çok nadiren bulabiliyoruz. O yüzden Nuri Bilge Ceylan iyiki var diye düşünmeden edemiyorum.

Tabii tüm bunlar gören göz için… “İnsan göz’dür, öte yanı deriden, etten başka bir şey değil. Göz neyi görürse değeri o kadardır insanın.” Der Mesnevi’de Mevlana ve ekler; “Gör, gör ki sende yalnız bu görüş, bu bakış işe yarar. Bundan ötesini sorarsan yağsın, etsin; ilik ve sinirden ibaretsin.”





Filmin puanı: 9/10

GİZEM ERTÜRK