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6 Haziran 2018 10:24

Ahlat Ağacı gişede muhteşem bir açılış yaptı!

Haftasonu box office verileri açıklandı



Box Office Türkiye verilerine göre, geçtiğimiz haftasonunun en merak edilen filmi Ahlat Ağacı, 46.868 seyirciyle Nuri Bilge Ceylan filmleri arasında en iyi açılışa imza attı. Film, haftasonunda salon başına en iyi ortalama seyirci miktarına ulaşan yapım oldu.


Vizyondaki üçüncü haftasonunda 90.746 seyirci tarafından izlenen Deadpool 2 ise hala Box Office Türkiye lideri.


Cüce Dedektif Şerlok, 34.540 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaparken, Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi 25.906 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı.


Dünyaya baktığımızda ise, beklenilenin altındaki açılışından sonra ikinci haftasonu düşüş oranını 45% seviyelerinde tutması beklenen Han Solo, 65% kadarlık bir düşüş oranıyla ikinci hafta sonunda $29,3 milyon elde etti. Han Solo, sadece vizyondan elde ettiği gelirle kâra geçemeyen ilk Star Wars filmi oldu. Film on günde dünya genelinde $264,2 milyon hasılata ulaştı.Vizyondaki üçüncü hafta sonunda liderliği zorlayan Deadpool 2 ise, $23,33 milyonla Box Office ABD'nin ikinci sırasında yer alan yapım oldu. Sürükleniş (Adrift) vizyon açılışını $11,5 milyonla üçüncü sırada gerçekleştirirken, dünya genelinde $2 milyar baremini kısa süre sonra aşacak olan Avengers: Infinity War, $10,37 milyonla dördüncü sırada yer aldı.


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    Ahlat Ağacı
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