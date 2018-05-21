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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Mayıs 2018 20:22

Ahlat Ağacı vizyon tarihi ve yeni fragman!

Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, Haziran'da sinemalarda...



Nuri Bilge Ceylan, bu sene son filmiyle yine Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.Fransa'nın Cannes şehrinde 9 Mayıs’ta başlayan ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde bu yıl Ahlat Ağacı filmi, toplamda 21 filmden oluşan ana kategori aday filmleri arasında gösterime giren son film oldu.


Festival ekibinin sorularını yanıtlayan Ceylan, şimdiye kadar aslında hep aynı filmi çektiğini ve her filmde bazı değişiklikler yaparak, anlattığı hikayeye yenilikler eklediğini söyledi.Ceylan, Cannes Film Festivali'ne ilk kez kısa filmi Koza ile 1995'te yarışmacı olarak katılmıştı. Festivalde yarışan filmleri değişik dallarda çok sayıda ödüle layık görülen Ceylan, en son Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye Ödülüne layık görülmüştü.


Ahlat Ağacı festivalden ödülsüz dönse de festival izleyicileri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı, yabancı basında da filme dair çok olumlu eleştiriler yer aldı.


Film ülkemizde 1 Haziran'da vizyona girecek. Filmden ilk fragman da yayınlandı, izliyoruz:


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