Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında filmi ilk 10 günde 1.5 milyon kişi tarafından izlenince Birsel,'Yanayım Yanayım' şarkısı için çekilen klibi "10 günde 1.5 milyon seyirciyi hep beraber kutlayalım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Klip binlerce yorum ve beğeni aldı.
13 Aralık 2017 09:00
Aile Arasında ekibinden 'Yanayım Yanayım'
Aile Arasında filminden 'Yanayım Yanayım' şarkısına klip geldi.
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında filmi ilk 10 günde 1.5 milyon kişi tarafından izlenince Birsel,'Yanayım Yanayım' şarkısı için çekilen klibi "10 günde 1.5 milyon seyirciyi hep beraber kutlayalım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Klip binlerce yorum ve beğeni aldı.
Yorumlar
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Aile Arasında filminden teaser geldihaber 6 Kasım 2017
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Aile Arasında filmini 1,5 milyon kişi izledihaber 12 Aralık 2017
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