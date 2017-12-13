Aile Arasında ekibinden 'Yanayım Yanayım'

Aile Arasında'nın 'Solmaz'ı Demet Evgar ile 'Behiye' karakterine hayat veren Ayta Sözeri, 'Yanayım Yanayım' şarkısını birlikte seslendirdi.



Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında filmi ilk 10 günde 1.5 milyon kişi tarafından izlenince Birsel,'Yanayım Yanayım' şarkısı için çekilen klibi "10 günde 1.5 milyon seyirciyi hep beraber kutlayalım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Klip binlerce yorum ve beğeni aldı.



