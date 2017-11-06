Aile Arasında filminden teaser geldi

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında filminden merakla beklenen teaser yayınlandı.
Başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı Aile Arasında filmi eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
Gülse Birsel'in de kamera karşısına geçtiği yapımda Erdal Özyağcılar, Şevket Çoruh, Devrim Yakut, Fatih Artman, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Ünal Yeter, Rıza Akın, Erdal Cindoruk, Ayta Sözeri, Su Kutlu gibi isimler de yer alıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Ozan Açıktan. Aile Arasında 1 Aralık'ta vizyona giriyor.