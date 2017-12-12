12 Aralık 2017 09:10 Aile Arasında filmini 1,5 milyon kişi izledi Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında, 10 günde 1,5 milyon kişi tarafından izlendi.





Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın başrollerini paylaştığı Aile Arasında, vizyona girdiği 1 Aralık tarihinden bu yana 1,5 milyonluk seyirci rakamını aştı.



Box Office Türkiye'ye göre ilk hafta sonunda 504 bin 24 seyirciye ulaşan film, ikinci hafta sonunda yüzde 17,4 kadar bir artış sağlayarak 591 bin 484 seyirci tarafından izlendi.



Box Office Türkiye'ye göre ilk hafta sonunda 504 bin 24 seyirciye ulaşan film, ikinci hafta sonunda yüzde 17,4 kadar bir artış sağlayarak 591 bin 484 seyirci tarafından izlendi.



Gülse Birsel'in yazdığı ve eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu edinen film, ortalama 10 günlük bir süre içinde 1,5 milyon seyirciyi geride bıraktı.



Gülse Birsel'in yazdığı ve eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu edinen film, ortalama 10 günlük bir süre içinde 1,5 milyon seyirciyi geride bıraktı.



Vizyondaki yedinci hafta sonunu geride bırakan Ayla ise, seyircisinde çok büyük bir kayıp yaşamayarak altı milyon seyirci sınırını geçebileceğinin sinyallerini verdi. Film hafta sonunda 278 bin 892 seyirci tarafından izlendi ve listede ikinci sırasında yer aldı.

Box Office Türkiye'nin üçüncü ve dördüncü sırasında ise haftanın merakla beklenen yeni yapımları yer aldı. Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı komedi filmi Maide'nin Altın Günü, açılışını 197 bin 280 seyirciyle yaparken, Özcan Deniz'in gerilim filmi Öteki Taraf, 113 bin 464 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Vizyondaki yedinci hafta sonunu geride bırakan Yol Arkadaşım ise 79 bin 298 seyirciyle listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.



