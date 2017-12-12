Aile Arasında filmini 1,5 milyon kişi izledi

Box Office Türkiye'ye göre ilk hafta sonunda 504 bin 24 seyirciye ulaşan film, ikinci hafta sonunda yüzde 17,4 kadar bir artış sağlayarak 591 bin 484 seyirci tarafından izlendi.
Gülse Birsel'in yazdığı ve eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu edinen film, ortalama 10 günlük bir süre içinde 1,5 milyon seyirciyi geride bıraktı.
Vizyondaki yedinci hafta sonunu geride bırakan Ayla ise, seyircisinde çok büyük bir kayıp yaşamayarak altı milyon seyirci sınırını geçebileceğinin sinyallerini verdi. Film hafta sonunda 278 bin 892 seyirci tarafından izlendi ve listede ikinci sırasında yer aldı.