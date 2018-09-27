Aile sırları ortaya çıkınca...

Usta oyuncuların adeta oyunculuk dersi verdiği"Family Games / Aile Oyunları" 28 Eylül Cuma günü vizyona giriyor. Megan Boone, Derek Cecil, Larry Bryggman ve Alison Fraser'ın başrollerini paylaştığı aile kara komedisi, bu hafta vizyonun keşfedilmeyi bekleyen gizli cevheri niteliğinde.



Beş sezondur yayınlanan"The Blacklist"dizisibaşrolü Megan Boone ve Kasım ayında altıncı sezonu başlayacak olan"House of Cards"dizisinin başrolü Derek Cecil; usta oyuncularLarry Bryggman ve Alison Fraser ile"Family Games / Aile Oyunları"filmindebir araya geliyor.



Filmin konusu kısaca şu şekilde:"Sloane (Megan Boone), erkek arkadaşı Barrett (Derek Cecil) ile birlikte babası Roan'ın (Larry Bryggman) yeniden evlenmesini engellemek üzere, uzun bir zaman sonra büyüdüğü eve döner. Ailenin karanlıkta kalan sırları açığa çıktıkça, aile üyelerinin gelecekleri daha da belirsizleşecektir."