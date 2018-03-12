Ailecek Şaşkınız, gişe başarısını sürdürüyor!

Box Office Türkiye'nin açıklamalarına göre Ailecek Şaşkınız, açılış performansını koruduğu ikinci hafta sonunda 586.323 seyirciyle gişe liderliğini sürdürüyor.

Direniş Karatay ise 62.615 seyirciyle haftanın en iyi açılış yapan yeni filmi oldu ve listeye ikinci sıradan girdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Hadi Be Oğlum adlı film üçüncü sırada yer alarak toplamda 1 milyon seyirci hedefine yaklaştı.

Dünya genelinde $1 milyar hasılatı geride bırakan Black Panther ise dördüncü hafta sonunda 31.175 seyirciyle beşinci sırada yer aldı.

Black Panther, dünya çapında dördüncü haftasında hala gişe kralı. Yeni nesil süper kahraman filmi Black Panther, bu haftasonu 41,1 milyon dolarlık gişe yaptı. Box office tarihinin en iyi 5. hafta sonu açılışı rakamına ulaşmayı başaran, yapım bu hafta itibariyle toplamda 1 milyar dolarlık gişe rakamını aşmayı başardı.Listenin 2. sırasında Disney yapımı Zamanda Kıvrılma/A Wrinkle in Time var.10 yıllık bir aranın ardından gelen devam halkası Ziyaretçiler: Gece Avı ise açılışını 10,4 milyon dolar ile üçüncü olarak yaptı. Bu hafta ülkemizde de vizyona girecek olan Bruce Willis filmi "Death Wish" 2. hafta sonu kapanışında 6,6 milyon dolar gişe elde etti.