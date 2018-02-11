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11 Şubat 2018 10:04

Ailecek Şaşkınız'dan beklenen fragman yayınlandı

Yönetmen Selçuk Aydemir ile komedi ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i yeniden bir araya getiren Ailecek Şaşkınız'dan fragman yayınlandı

İşler Güçler, Kardeş Payı gibi diziler ve Çalgı Çengi, Düğün Dernek gibi seri filmlerle yerli komedi vitrininin popüler isimleri hâline gelen senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir ile ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yeni filmleri Ailecek Şaşkınız ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat (Ahmet Kural) ve onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'ın (Murat Cemcir) hikâyesini anlatan filmde, Kural ve Cemcir'e Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Çağlar Ertuğrul ve Mustafa Alabora gibi isimler eşlik ediyor. Gökyan Tiryaki'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği film, 02 Mart 2018 tarihinde gösterime girecek.

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