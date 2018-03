Aileyi masaya yatıran filmler

Aile, sinemanın ve öteki tüm sanat formlarının en çok üzerinde durduğu temadır. Sevgiden nefrete, güvenden hayal kırıklığına kadar birçok temel duygu aile kavramının altına yazılabilir. O halde bizde bugün ebeveyn çocuk ilişkilerine yönelen ve zaman zaman bunları tartışmaya açan filmlerden bir derleme sunalım.





We Need to Talk About Kevin (2011)

Tilda Swinton’un canlandırdığı Eva Khatchadourian karakteri, filme ismini veren Kevin’in annesidir. Listenin öteki yapımlarına göre çocuk değil annenin bakış açısı ile öyküyü anlatan Kevin Hakkında Konuşmalıyız, aslında bu yönü ile bile benzerlerinden oldukça farklı bir konum elde ediyor. Kariyerini bir kenara koyup çocuğunu doğurmak için uğraş vermiş olan Eva, büyüyen çocuğu ile baş etmekte zorlanır. Çünkü çocuğu ne hayallerindeki gibi bir birey olma yolundadır ne de onun için yaptığı fedakarlıkların karşılığını görebilmektedir. Bu yönüyle gerçekten dramatik bir yapıya sahip olan filmin muhtemelen akılda en çok kalan kısmı ise Tilda Swinton’un oyunculuğu olmuştur. Birçok kişi için aktrisin bu performansı, kendi kariyerindeki zirve noktalarındadır.





Home Alone (1990)

Kevin McCallister, koca bir ailenin "hayalet" bir üyesidir. Biraz abartılı bir yorumla bu filme giriş yapsak da Kevin’in kendi evinde bir hayalet olduğu iddiası çok da hatalı değildir. Yoksa geniş mi geniş bir aile, nasıl olurdu da Noel gezisine çıkarken bu küçük çocuğu “evde tek başına” bırakabilirdi. Gerçi, Noel vakti koca bir evde tek başına yaşayıp, gece yarılarına kadar pizza ve dondurma yemenin nesi korkutucu olabilir ki? Eğer etrafta evinizi soymaya kalkışan iki şapşal hırsız yoksa her şey daha güzel olabilirdi. Home Alone serisinin hiçbir bölümü 1990’da çekilen bu film kadar sevilmemiştir. Ancak siz Kevin ya da Kevinvari çocukların başından geçen bu öyküyü çok sevdiyseniz yapımın, iki sene sonra çıkan devam filmini ya da ondan sonra TV ve sinemaya uyarlanan eserlerini de izleyebilirsiniz. Belki çocuk ve aile ilişkisini çok ciddi bir zeminde anlatmıyor gibi görülebilir ancak Home Alone, gayet de bu listeye uygun bir filmdir.





Benny’s Video (1992)

Benny, yaşadığı sosyal çevreden ve ailesinden git gide koparak “videolar” aleminde yaşamaya başlayan bir çocuktur. Video kasetlerde şiddet dolu görüntüler izleyen Benny, özendiği, merak ettiği ya da belki ona tamamen sıradan gördüğü bu içerikleri evde kendi imkanları ile de deneyeme çalışır. Tıpkı “kendini Pikachu sanıp camdan atlayan çocuk gibi”. Ekranda gördükleri ile hayatını şekillendirmeye çalışan Benny, izlediği videolardaki şiddet görüntülerini evine davet ettiği bir kızın üzerinde uygular. Micheal Haneke’nin “Kent” üçlemesi olarak bilinen filmlerinin ikincisi olan Benny’s Video, sadece çocuk ile ebeveyn çatışmasını incelemez. Aynı zamanda ebeveynlerin ne denli ikiyüzlü olduğunu böyle bir olayı örtbas etmeye çalıştığını da seyirciye bir tokat gibi çarpar.





Room (2015)

Geçtiğimiz senenin en ilgi çekici filmlerinden olan Room, ne yazık ki Oscar’da ciddi bir sükse yapamamıştı. Bu da görkemli adaylar altında kalan naif hikayesi sebebiyle gerçekleşmiştir. Emma Donoghue’nin aynı isimli kendi romanını senaryolaştırdığı film, bir anne oğluyla kapalı bir odadaki yaşamına odaklanıyor. Şöyle ki zamanında bir adam tarafından kaçırılan kadın, bu adamdan hamile kalmış ve filmde izlediğimiz çocuğu dünyaya getirmiştir. Çocuğun tüm hayatı bu oda olduğu için kadın oğluna, aslında var olmayan bir gerçeği kabul ettirir. Ve dünyanın neredeyse sadece o oda ile sınırlı olduğunu çocuğa empoze eder. Ancak bu durum nereye kadar sürecektir? Bu oyun ne zaman sonlanacaktır. Film bir yandan ana oğul bağının ne denli güçlü olduğunu gösterirken bir yandan da bu ilişkiyi sorgulamamıza yol açıyor. Room, gerçekten kaçırmamanız gereken film.





Babam ve Oğlum (2008)

2000’li yılların en çok izlenen filmlerini çeken Çağan Irmak’ın deyimi yerindeyse “masterpiece”si (başyapıt) olan Babam ve Oğlum, 1980 darbesi sonrasında karısını kaybederken oğlunu kucağına alan bir adamın öyküsünü anlatıyor. İsminde de anlayacağınız üzere Fikret Kuşkan’ın canlandırdığı Sadık karakterinin çevresinde gelişen olayların anlatıldığı film asıl olarak, Sadık’ın kavga ederek ayrıldığı “baba evine” dönemsiyle başlar. Üç jenerasyon üzerinden “eski-yeni” ve “baba-oğul” tartışması yapan film, büyük kitlelerin son dönemlerde büyük bir sevgi ile izlediği filmi haline gelmiştir.



