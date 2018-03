Aileyle izlerken ansızın öpüşme sahnesi çıkabilecek filmler

Aileniz ile film izlerken genellikle hangi türden yapımları tercih ediyorsunuz? Muhtemelen olabildiğince “temiz” filmlere yöneliyorsunuzdur. Temizden kastımızı anlamışsınızdır umarım. Hani şu uygunsuz sahnelerin olmadığı filmler. Ancak öyle yapımlar var ki sizi ters köşe yatırabilir. Daha sonrasında “Aa bu filmde öpüşüyorlar mıymış?” diye kalakalırsınız.





Titanic (1996)

Listeye sert bir giriş yapalım diyerek meşhur “sevişmeli-öpüşmeli” film Titanic ile başlayalım dedik. Ancak aileniz ile Titanic’i izliyorsanız bizce suç sizde. Ne yani, Kate Winslet’in canlandırdığı Rose karakterinin Leonardo DiCaprio karşısında soyunduğu sahneden haberiniz yok muydu? Eğer saf duygular ile Titanic’i izlediğinizi iddia etmeye çalışırsanız kimse size inanmayacaktır. Çünkü Titanic’i baştan sona izlemeyenler bile Jack karakterinin Rose’nin nü resmini çizdiği sahneyi bilirler. Tabi bu “açık seçik” sahneden sonra öteki sevişmeleri öpüşmeleri falan saymayalım. Bu sahne, bir film boyunca ailenizin sizden şüphelenmesine yol açacaktır.

Aileniz ile Back to the Future’nin karşınıza oturup zamanda yolculuk eden Marty ve Doktor Emmet Brown’un maceralarını izlerken “kötü bir sahnenin” karşınıza çıkacağını beklemezsiniz. Ancak bir öpüşmenin ne zaman gerçekleşeceği belli olmaz. Hatta bir anne bile çocuğuna aşık olup onun dudaklarına yapışabilir ki Marty’nin de başına gelen bu talihsiz kazayı hatırlarsınız. Marty, geçmişe dönüp annesi ile babasını buluşturmanın derdine düşmüşken Marty’nin annesi Lorraine, çocuğunun dudaklarına yapışır. Evet, komik bir öpüşme sahnesi olduğu için anneniz bunu dert etmeyebilir. Ancak Marty, isteğini başardığında Marty’nin annesini baloya davet eden baba George, dans ederken müstakbel eşini öpecektir. İşte burası sizin de yüzünüzü kızartabilir.Edward, makastan ellere sahip olsa da onun da yüreği vardır. Genç kadınlar onu da sevebilir. E kadınlar onu severse, her aşığın yaptığı gibi öpüşebilirler de. Bu kronolojiyi daha önceden fark etmiş olsaydık Johhny Depp’in canlandırdığı Edward’ın Winona Ryder’in canlandırdığı Kim ile öpüşmesini çok da kafaya takmayabilirdik. Eğer bu sahneden annenizden “Cık cık cık” diye bir ses gelirse hemen söze girin, “Film çekilirken zaten bu ikili sevgiliydi anne.”. Ancak annenizden gelebilecek şu cevaba da hazırlıklı olmalısınız: “Peki nikahlılar mıydı?” Bu soru ortalığı karıştıracak en iyisi siz de annenize katılıp dilinizi şıklatın.Korsanlar çapkın olur derler. Hiçbirinizin bir korsan ile tanıştığını düşünmüyoruz ancak bu deyişi muhakkak duymuşsunuzdur. “Kim çıkarıyor böyle yalan haberleri.” demeden önce Karayip Korsanları’nı izleseniz iyi edersiniz. Çünkü sinemanın en sevilen “yarım akıllılarından” Jack Sparow, bu bölümde “arkadaşının aşkı” Elizabeth Swan ile öpüşüyordur. Gerçi sıradan bir aşık öpüşmesindense bir “inadın” dışavurumu olarak yorumlanacak bu sahne yine aile içinde tepkiyle karşılanabilir. Bu soylu kadın artık nasıl bir inat yaptıysa Jack Sparow’u baya şehvetli öpüyor. Ayrıca Jack Sparow’un Johhny Depp tarafından canlandırılıyor oluşu da aktörün, aileniz tarafından “kara listeye” alınmasına yol açabilir. Neticede listede en çok onun adı geçiyor.Güzel bir akşam aileniz ile TV başına geçmiş, kanalları dolaşırken bir anda karşınıza küçüklükten beri sevdiğiniz Örümcek Adam çıktı. Haliyle kumandayı bırakıp aksiyonun tadını çıkarmaya başladınız. Film ilerledikçe kendinizi, oturma odanızda değil de bir sinema salonunda hayal etmeye başladınız. Ancak o da ne! Spider-Man bir ara sokakta baş aşağı sarkarken onun büyük aşkı Mary Jane, Spider-Man’ın maskesini sıyırmaya başlar. Belki anne ve babanız bu sahneye daha önce görmemişlerdir ve maskeli kahramanın kimliğinin ifşa olacağını düşünerek endişe ederler. Dikkatli bir şekilde maskenin konumunu takip ederlerken bir anda Mary Jane’nin dudaklarının kahramanımızın dudaklarına yapıştığını görürler. Tabi ondan sonra da babanızın boğazını temizleme sesini duyabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki “Evlat kanalı değiştir.” Tabi bu ikonik sahnenin romantizmine kapıldılarsa ertesi günün kahvaltı masasında da “Böyle film olur mu ya?” diye bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz.Sinemanın en saf ve en samimi karakterlerinden biri olan Forrest Gump’un uzun hayat öyküsünü dinlerken bile bir öpüşme sahnesi ile karşı karşıya geliyorsak film izlemeyelim ya, öyle değil mi? Hatta bırakın ufak bir öpüşmeyi bizim Forrest’imiz sevişir bile. “Hiç mi aile terbiyesi görmedin evladım yapılacak şey mi bu.” Yine de çocukça sevdiği kızın onu neredeyse zorla yatağa sokması, ailenizin gözünde Forrest Gump imajının dağılmamasına sebep olur. Bunu bir düşünün, belki de Forrest, Jenny’ye yatma teklifinde bulunsa Tom Hanks’ın canlandırdığı karakter bu kadar sevilmeyecekti.AHMET TOĞAÇ