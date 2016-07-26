Aklınızı oynatacağınız 6 film

İzlediğiniz her filmi anlayabiliyor musunuz? Elbet vardır tam anlamıyla kavrayamadığımız filmler. Bazılarının da özel zevki bu anlayamadığı filmler üzerine kafa patlatmaktır. Eğer böyle filmleri topluca izliyorsanız "Acaba sonunda gerçekte ne oldu?", "O adam gerçekten yaşıyor muydu?" veya "Bütün yaşananlar hayal miymiş?" gibi sorulara muhtemelen maruz kalırsınız. Ya da bu soruları etrafınıza soran belki de sizsinizdir.





Fight Club - 1998

Yaşamı ile sıkıntıları olan adam, bir gün uçakta Tyler Durden isimli "sabun üreticisi" ile karşılaşır. O tanışma ise afamın tüm hayatını değiştirecektir. Toplu tedavi merkezlerinde bulamadığı hayat enerjisini Tyler Durden'da bulan adam onun kurmaya çalıştığı bir ekibe, Dövüş Kulubüne katılır. Bu kulüp sistemle kendi imkanları ilr "kavga etmeye" çalışan anarşist bir topluluktur. Bir erkek grubuna en yakın isimlerden biri de Marla Singer'dir. Hatta o gruptan çok Tyler ve başkarakterimizle ilişki içindedir. Filmin "gizemli" boyutlarının odağında da bu kadın vardır. Çünkü Marla Tyler ile sevişirken baş karaktere aşıktır. Tyler Durden da bir yandan baş karakterin en yakın arkadaşıyken bir yandan da en azılı düşmanıdır. Peki Tyler Durden kimdir? Yoksa baş karakterin bir hayal ürünü müdür? Belki de adamım alt etmek istediği öteki benliğidir, kim bilir?

Inception ve Batman serileri ile tanıdığımız Christopher Nolan'ın ilk ses getiren filmi Memento, hafızası ile ilgili ciddi problem yaşayan bir adamın öyküsüdür. Aslında yönetmen ilk kısa metrajından beri oluşturduğu karakterlerde kimlik bunalımk sorunu mevcuttur ancak hiçbiri Memento kadar popüler olamamıştır. Ancak Memento'nun öteki filmlere göre en büyük artısı kurgusudur. Filmdeki hikayenin kronolojisi bozuk olarak beyazperdeye yansıtıldığı için seyirci filmi düz bir kurguda algılayamıyor. Bu şekilde karakterle de daha önce hiç olmadık biçimde özdeşleşmiş oluyor. Çünkü karakter yaşamının belli bir bölümünden sonrasını hatırlayamayıp yeni anılar oluşturamazken seyirci de çizgisel olarak ilerleyen zamanı kavrayamıyor. Böylelikle durmadan hem seyirci hem de seyircinin ekranda izlediği karakterin aklından şu soru geçiyor, "Burada ne oluyor?". Aslında film, düz bir biçimde anlatılıyor olsa vasat bir gerilim filminin üzerine çıkamayacak bir hikaye anlatıyor. Ancak sinemanın sadece bir hikaye anlatma sanatı olmadığını bilen Nolan, sinemanın başka bir imkanını kullanarak yıllar da geçse unutulmayacak bir yapıt ortaya koyuyor.Birçoğumuz Martin Scorcese'nin bu filmini izlemişizdir ve filmden sonra aklımızdaki tek soru şudur, " Leonardo, baştan beri deli miydi yoksa hastaneye girdikten sonra mı delirdi?". Bu soruyu ne Scorcese'ye ne de Leonardo'ya sorabileceğimiz için sadece fikir alışverişi ile bir yerlere varabiliriz. Bir yerlere varabiliriz diyorum çünkü kesin karar vermek pek mümkün değil. Yine de tartışması bile eğlenceli. Çünkü seyirciler çaresiz biçimde asılsız ifadelerle kendi inandığı gerçeği ötekilere kabul ettirmeye çalışıyor. Ellerindeki argümanlar ise ne yazık ki "bence öyle" ifadesinden öteye geçemiyor.Dünya artık ölümsüzlerin dünyasıdır. Yaşayan tek ölümlünün canını teslim etmesine dakikalar kalmıştır. Şehrin ortasına kurulan büyük ekranlar bile onla yapılacak son röportajı göstermek için hazırdır. Bu ölümlü adam ise başlar hayat hikayesini anlatmaya. Ancak bu hikaye bilindik hayat öykülerine hiç benzemez. Hatta o kadar farklıdır ki rasyonel akılla çözümlenmesi imkansızdır. Çünkü çocuk ayrılan ebeveynlerinden hem annesi ile çocukluğunu geçirirken hem babası ile kalır. Hayır annesinden gizli gizli buluşmaz babasıyla, gerçekten iki yerde ve daha fazla yerde aynı anda bulunur. Film, çok basit anlatımla "Öyle de olabilirdi, böyle de." diyerek kader anlayışını incelemiştir.Jack Starks Körfez Savaş'ında gazi olmuş bir Amerikan askeridir. Ağır yaralanması ona hafıza problemleri de yaşatmaktadır. Bir de bunun üzerine Starks, memleketine dönmeye çalışırken bir polis memurunu öldürmekle suçlanır. Daha sonra ise kendini akıl hastanesinde bulan Starks yaşadıklarını bir türlü kavrayamamaktadır. Filmin konusuna dair çok şey anlattığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü daha hiçbir şey duymadınız, henüz filmin başındasınız. Akıl hastanesinin kendisine uyguladığı tedavilerden ötürü rahatsızlık geçirdiğini düşünen Starks, hastanenin "arızalı çocuğu" olmuştur. Memento'da bahsi geçen hafıza problemi ve yeni anılar yaratmadaki zorluk The Jacket'ta da filmin ana gizemidir. Ancak bu sefer karakter anı yaratmakta sıkıntı geçmez, sadece yarattığı anıların "gerçekten yaşanıp yaşanmadığı" seyirci tarafından cevaplanması gereken sorular arasındadır.Şimdiki video oyunlarının gerçekçiliği düşünüldüğünde muhtemelen 90'ların oyunları birçoklarına göre kalitesiz gelecektir. Ancak mevzu David Cronenberg oldu mu şimdilerde bile hayal sayılacak bir oyunun filmini izleyebiliriz. Existenz isimli oyun bir konsolla bağlanılan ve bedeninle var olduğun bir evrende geçmektedir. Bu oyun karakterin Avatar vari bir dünyadan çok Matrix'in evrenine çok daha yakınlık kurar. Matrix'in boyun kabloları yerine existenz'ın Cronenbergyen konsolu vardır. Ancak sorun gerçeklik ile oyunun kurmaca evrenindeki ayrımda gelişir. Hem oyuncular hem de seyirciler neyin gerçek neyin oyun olduğu konusunda kararsız olabiliyorlar. Oyunun bittiğine emin olunduğu yerde bile aslında oyunun bir oyunun içinde olmadığımızı kim iddia edebilir? Günümüzün sorunu olan ve birçok insanın canına mal olan "hayatını oyuna kaptıran insanlar" üzerinden kehanetlerde bulunan Cronenberg bir tebriği hak ediyor, sonuçları her ne kadar "hayır" olmasa da.AHMET TOĞAÇ