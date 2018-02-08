Ünlü yönetmen Luc Besson tarafından yaratılan “Taxi” serisinin yeni devam halkası "Taxi 5"ten ilk altyazılı teaser fragman yayınlandı. Aksiyon ve macera serisinin 5. filminde yönetmenlik koltuğuna “Porn in the Hood” ve “Pattaya” filmlerinin yönetmeni Franck Gastambide oturuyor. Oyuncu kadrosunda Salvatore Esposito, Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, Sand Van Roy, Bernard Farcy ve Sissi Duparc gibi isimlerin bulunduğu filmin senaryosu yönetmen Gastambide ve Stéphane Kazandjian’a emanet.
8 Şubat 2018 13:19
Aksiyon dolu bir klip geldi!
Çok sevilen film serisi Taxi'nin yeni filminden ilk teaser yayınlandı
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