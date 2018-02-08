Aksiyon dolu bir klip geldi!

Ünlü yönetmen Luc Besson tarafından yaratılan “Taxi” serisinin yeni devam halkası "Taxi 5"ten ilk altyazılı teaser fragman yayınlandı. Aksiyon ve macera serisinin 5. filminde yönetmenlik koltuğuna “Porn in the Hood” ve “Pattaya” filmlerinin yönetmeni Franck Gastambide oturuyor. Oyuncu kadrosunda Salvatore Esposito, Franck Gastambide, Sabrina Ouazani, Sand Van Roy, Bernard Farcy ve Sissi Duparc gibi isimlerin bulunduğu filmin senaryosu yönetmen Gastambide ve Stéphane Kazandjian’a emanet.

Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert (Bernard Farcy) tarafından, güçlü Ferrari’lerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesi’ni yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya’daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales’in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.

“Taxi 5” ülkemizde 4 Mayıs’ta vizyona girecek.