Aksiyon filmlerinde sürekli gördüğümüz 10 klişe

Can sıkıldığında, ya da heyecan aradığımızda düşük bütçeli de olsa aksiyon filmleri tercih edilen film türleri oluyor. Ancak artık aksiyon filmlerinde görmekten sıkılınan birçok klişe oluşuverdi. Bazı insanlara hala keyif vermesi oldukça normal ancak bu klişelerin kalıplaşmadığını söyleyemeyiz.

İşte o klişelerden bazıları;

Kalabalık şehirlerdeki kovalamacalar







Aksiyon filmleri genelde ünlü ve kalabalık ülkelerde geçiyor. Nüfusu en az şehirde geçse bile mutlaka kahramanlarımız birbirlerini kovalayacakları kalabalık bir yer buluyorlar. Ancak klişe olarak genelde New York, Paris, Yeni Delhi,Hong Kong gibi kalabalık ülkelerin işlek caddeleri seçiliyor. İki tarafta birbirlerine çarparak kovalamaca yaparken kesinlikle birbirlerini kaybetmiyorlar.







Tek kişiye bir türlü isabet edemeyen kurşunlar







Belki bizim Cüneyt Arkın filmlerimizde oldukça klişedir tek kişinin koca orduları alt ettiği ancak özellikle Hollywood sinemasının aksiyon filmlerinde esas adam Cüneyt Arkın'ın güncellenmiş halidir. Karşısında kaç tane adam olursa olsun adamları ya tek başına döver ya da silahlı çatışmada kurşunlar bir türlü isabet etmek bilmez. Ancak bizim elemanın attığı her kurşun muhakkak bir adamı öldürür. Matrix, John Wick, Crank gibi filmler örnek olarak gösterilebilir.

Her kim olursa olsun başrol daima dünyayı kurtarır







Buna Supermam ya da Batman diyebilirsiniz ancak aksiyon filmlerinde dünyayı kurtarmak için süper kahraman olmanıza gerek yok. İyi donanımlı bir askerseniz ve zekiyseniz dünyayı kurtarabilirsiniz. Hiç şaşmaz örneğin: Slyvester Stallone ya da Arnold Schwarzenegger'in filmleri

Mutlaka olması gereken karanlık odalar







Sürekli vurdu kırdı olacak diye bir kural yok elbette. Olayların gelişmesi adına bazı durağan yerler de oluyor. O durağan yerler de genelde karanlık odalar ve karanlık atmosferler oluyor. Eğer esas adamımız aynasızsa karanlık caddelerde muhbir konuşturma ya da sorgu odaları mutlaka göze çarpar. Onun haricinde biriyse köşe başlarında kendi imkanlarıyla birilerini sorguya çeken kahramanlarımızı karanlık kapıların ardında görebilirsiniz.

Başrol suçluysa polisden zeki, polisse suçludan zeki







Çoğu aksiyon filminin fıtratında olan bu durum da yapımların klişeleşmiş kanayan yarası durumunda. Senaryoları artık bilinen bu tür aksiyon filmlerinde esas adam mutlaka zekidir. Eğer suçluysanız polisler aptaldır ve olay yerine en son onlar gelir. Ya da çatışma anında yaralanan şişman polisler görebilirsiniz. Ancak esas adamımız aynasızsa filmin sonunda halk kahramanı bile olabilir.

Çabucak iyileşme







İman gücü müdür bilinmez aksiyon filmlerinde çabucak iyileşme ya da esas adamın vurulunca bir süre etki etmemesi gibi bir durum söz konusu. Kurşun yarası alan başrolümüz yine ayağa kalkıyor ve hiçbir şey olmamış gibi çatışmaya devam ediyor. Yaralansa bile kısa süreli bir iyileşme sürecinin ardından vücudunda karizmatik bir yarayla sahalara mutlaka geri dönüyor veyarım bıraktığı işi bitiriyor. Bu tür filmlerin en iyi örneği kuşkusuz aksiyon filmlerinin tanıdık ismi Jason Statham filmlerinde sıkça yaşanıyor.

İki kelimeyle çözülen davalar







İnsanların hayatlarına mal olan birçok olay ve dava iki kelimede özülüyor. Gerek sorgu gerekse hesaplaşma olsun bizim oturup saatlerce cümleler kurduğumuz olayları iki kelimede çözüp direkt olarak uygulamaya geçiyorlar. Karşı tarafta leb demeden leblebiyi anlıyor.

Susturucuyla vurulan adamın ses çıkarmaması







Sadece aksiyon değil belki de tüm filmlerin en büyük klişesi kuşkusuz bu durumdur. İstisnasız her filmde susturucuyla vurulan adam ses çıkarmak ister ancak ses çıkaramaz. Herkes buna susturucunun sebep olduğunu düşünür ancak susturucular silahların sesini kısmak için takılan aparatlardır insanları susturmak için değil...

İyi ve kötü adamın son sahnede hesaplaşması







Aksiyon filmlerinin olmazsa olmazı sahne. Herkes sonunda iyi adamın kötü adamı alt edeceğini bilir ancak bu sahnelere gelindiğinde sanki bilinmiyormuş gibi herkes heyecanlanır. Karşılıklı karismatik laf atışmalarının ardından iki tarafta numarasını yapar. Tabii her şey çok kolay bitmez ancak sonuçta iyi adam kazanır.

Güzel Kadınlar







Aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi kuşkusuz seçilen güzel aktrisler. Esas adamın ya da kötü adamın mutlaka yanında mutlaka güzel bir kadın bulunur. Bu arada belirtelim kötü adamın yanındaki kızımız bize çok itici gelse de oldukça seksi olanlarından seçilir. Kötü adamın eline düşen kızlarımız da genelde dünyanın en masum insanı rolünü oynar. Ancak şu bir gerçek aksiyon filmlerinin bu kadar çok izlenmesinde seçilen güzel kadınların payı oldukça büyük





SELİM GERÇEKER