Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü

Mark Wahlberg





Hollywood filmlerinin genel olarak birçok filminde gösterdiği başarılı performans ile vazgeçilmez oyuncular listesine adını yazdıran Mark Wahlberg, kariyerine başrolünde Leonardo DiCaprio'nun bulunduğu ve onun uyusturucu bağımlısı arkadaşını oynadığı The Basketball Diaries ile başlayan Wahlberg, daha sonraları her türden filmlerde göstermiş olduğu performanslarla büyük bir aktör olduğunu gösterdi. Özellikle aksiyon filmlerindeki başarısı gözlere çarpan yıldız aktör, Köstebek ve Dövüşçü filmlerinde Oscar'a aday gösterilirken, Maymunlar Cehennemi, Zorlu İkili, İtalyan İşi ve Transformers gibi aksiyon filmlerinde göz dolduran performanslar sergiledi.





Bruce Willis









En iyi aksiyon filmlerini saydığımızda muhakkak liste içerisinde bir adet Bruce Willis filmi çıkacağından eminiz. Hollywood filmlerinin başarılı ve tecrübeli aktörü özellikle Zor Ölüm serisiyle sinema tarihine adını altın harflerle kazıttı. Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapan başarılı aktör, Mavi Ay dizisinde David Addison karakteriyle ünlenirken, G.I. Joe'dan,Red'e ordan Sin City'e kadar yaşına aldırış etmeden birçok aksiyon filminde boy gösterek bu dalda en iyi aksiyon film aktörü olduğunu kanıtlamıştır.

Steven Seagal











İri cüssesi arkasından bağlı saçları, arada bir taktığı siyah güneş gözlükleri ve umursamaz soğuk bakışlarıyla Hollywood'un aksiyon filmlerinin gediklisi olan Steven Seagel ayrıca dövüş sanatları sinemasında da bir hayli ün sahibi. Başta aikido olmak üzere birçok uzakdoğu dövüş sporuna hakim olan Seageli koyu çevreci ve Tibet'in bağımsızlık hereketine verdiği destekle de biliniyor. Onu en iyi aksiyon film aktörlerinden biri yapan en iyi şeylerden biri de kuşkusuz bir dönem Japonya'da CIA adına çalışıyor olmasıydı. Kanunun Üstünde, Soğuk Nefes, Ölümüne Savaş, Tehlikeli Adam gibi birçok aksiyon filminde başrol olarak boy göstermiştir.

Dwayne Johnson









İri vücudu olmasına rağmen atletikliği ve göz dolduran oyunculuğuyla birçok kesimin sevgisini kazanan Dwayne Johnson, en iyi aksiyon oyuncularının başında geliyor. 2000 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle 'Akrep Kral' filmindeki başarısı onun Hollywood'da kalıcı olacağının en büyük göstergesi olmuştu. Ayrıca profesyonel güreşçi olan Johnson, WWE'nin şovuna 2011'de geri dönmüştü. Hızlı ve Öfkeli serisinde yan karakter olmasına rağmen başarı gösteren Johnson, ayrıca G.I.JOE , Doom ve Zor Kazanç gibi filmlerde de boy gösterdi.

Jason Statham







En iyi Hollywood aksiyon filmlerinin yanı sıra en iyi Hollywood aktörü denilince akıllara gelen nadir isimlerden olan Jason Statham'ı çoğumuz yakından tanıyoruz. Önce yaşamında kaçak mallar satan ve ardından modellik yapan Statham, Lock, Stock and Two Smoking Barrels filmiyle Hollywood kariyerine hızlı ve sükseli bir giriş yaptı. Daha sonra aynı yıl Snatch ile kendini iyice sevdiren Statham, Taşıyıcı, Mechanic,Londra, Kaos, Ölüm Yarışı ve Cehennem Melekleri gibi birçok aksiyon filminde başrolü göğüsleyerek kendisini bir anda en iyi aksiyon oyuncusu konumuna sokmuş oldu.

Tom Cruise







Ona sadece en iyi aksiyon oyuncusu demek kesinlikle yanlış olur. 1 yılda 67 milyon dolar kazancıyla 2006'da Forbes tarafından dünyanın en güçlü ünlüsü seçilen Tom Cruise en yakışıklı ve en iyi aktör denilince birçok insanın aklına gelen başarılı bir isim. Özellikle Görevimiz Tehlike filmiyle ününe ün katan yakışıklı aktör bunun haricinde Son Samuray, Dünyalar Savaşı, Gece ve Gündüz, Jack Reacher gibi filmlerde başrol oynayarak sevenlerini kendisine hayran bırakmıştı. 54 yaşındaki aktör yaşına aldırış etmeden aksiyon filmleri çekmeye devam ederken birçok filminde çoğu sahnede dublör kullanmaması da ne kadar işini sevdiğini gösteriyordu.





Mel Gibson







İsmi duyulunca direkt akıllara Braveheart yani Cesur Yürekfilmini getiren Mel Gibson'un sinema dünyasında tanındığı film serisi aksiyon ve ditopik bir hikayeye sahip ünlü Mad Max serisi olmuştu. Bunun yanı sıra Cehennem Silahı filmiyle de büyük ses getiren ünlü aktör, Gününü Göreceksin filmiyle gösterdiği performansıyla en iyi aksiyon aktörlerinden biri olduğunu da göstermişti. Son olarak onu Cehennem Melekleri filminin sonuncusunda kötü karakter olarak izleyip aksiyona doymuştuk.

Will Smith







Man in the Black (Siyah Giyen Adamlar) filmiyle ün yapan ve çocuklarına düşkünlüğüyle bilinen Will Smith, Kızılderili ve Afrika kökenli olup bu kadar çok başarı sağlayan nadir ünlülerden biri. En iyi Hollywood filmleri denilince akıllara gelen başarılı aktör özellikle Çılgın İkili,Vahşi Vahşi Batı, Ben Robot gibi filmlerle en iyi aksiyon aktörleri arasında olduğunu kanıtlamıştı. Ayrıca oğlu Jaden Smith de onun yolundan giderek babasıyla birçok film çekmişti.









Denzel Washington









Genellikle tek tabanca çıktığı aksiyon filmlerinde büyük başarılar yakalayan Denzel Washington, Hollywood'un gedikli aktörleri arasında yer alıyor. Dejavu, Zorlu İkili, Amerikan Gangsteri, Düşmanı Korurken, Metrodan Kaçış, The Equalizer gibi filmlerdeki perofrmanslarıyla Hollywood'un en iyi aksiyon aktörlerinden biri olduğunu kanıtlayan tecrübeli aktör aksiyon filmlerinin yanı sıra birçok biyografi filminde de boy gösterdi.





Liam Neeson









Yaşlandıkça gençleşen aktörlerin başında gelen Liam Neeson özellikle 60'ından sonra aksiyon filmlerinde başrol oynamaya başlayarak oyunculuğa yaşın engel olmayacağını herkese kanıtlamıştı. Efsane film Schindler'in Listesi ile ününe ün katan başarılı aktör bir bölümü İstanbul'da da çekilen Taken serisi, Non Stop ve Kimliksiz gibi filmlerde başrol oynarak bizleri aksiyona doyurmuştu.