19 Haziran 2016 14:38 Aktör olan babalar ve çocukları Babalar gününün anısına hem yerli hem de yabancı sinemada hafızalarımızda yer etmiş ünlü aktörler ve kendileri gibi aktör olan çocuklarını sizler için listeledik.

Ali Şen - Şener Şen









Yeşilçam'ın ve Türk Sinemasının iki usta sanatçısı Ali ve Şener Şen oynadıkalrı yüzlerce filmde milyonlarca insanın kalbinde taht kurmayı başarmıştı. 1918'de Adana'da doğup geçmini marangozculukla sağlayan bir zanaatçıdan sanatçıya dönüşen Ali Şen aynı kendisi gibi yetenekli olan oğlu Şener Şen'i sinema dünyasına kazandırmıştı. Her ne kadar baba oğullar sinema dünyasında aynı dönemde oynamış olsalar da birlikte oldukları film sayısı tahmin edilenden azdır.





Kemal Sunal - Ali Sunal







Türk Sinema Tarihi'nin ve Yeşilçam'ın bir başka unutulmaz yüzü 'Şaban' karakteriyle gönüllerimize taht kuran ünlü oyuncu Kemal Sunal 2000'de geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılmıştı. Usta aktör miras olarak kendisi gibi oyunculuğa soyunan oğlu Ali Sunal'ı gerisinde bırakmıştı. Ali Sunal sinemadan çok tiyatro projelerinde yer almasıyla dikkat çekiyor.





Sadri Alışık - Kerem Alışık













Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük aktör ve komedyenlerden biri olan Sadri Alışık'ı Ofsayt Osman ve Turist Ömer gibi sinemamızda kültleşmiş karakterlerle tanımıştık. Usta aktör gerek oyunculuğu gerekse insanlığıyla büyük ve değerli bir idol haline gelmişti. Her ne kadar oyunculuk konusunda babası kadar iyi olmasa da Kerem Alışık usta aktörün peşinden gitmiş oyuncu olmuştu.



Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük aktör ve komedyenlerden biri olan Sadri Alışık'ı Ofsayt Osman ve Turist Ömer gibi sinemamızda kültleşmiş karakterlerle tanımıştık. Usta aktör gerek oyunculuğu gerekse insanlığıyla büyük ve değerli bir idol haline gelmişti. Her ne kadar oyunculuk konusunda babası kadar iyi olmasa da Kerem Alışık usta aktörün peşinden gitmiş oyuncu olmuştu.

Charlie Sheen-Martin Sheen









Apocalypse Now'da özellikle hayatının performanlarından birini çıkaran Altın Küre ve Emmy ödüllü Martin Sheen tüm dünya tarafından tanınmış ünlü bir aktör. Aynı onun gibi aktör olan oğlu Charlie Sheen özellikle Two and a Half Man filminde göstermişolduğu performansla kendisini kanıtlamış, babasının izinden gitmeye tam gaz devam etmişti.





Jon Voight - Angeline Jolie









1938 doğumlu Oscar ödüllü Jon Voight, Amerika'nın hem Western hem de farklı tarzlarda büyük işler yapmış saygı değer bir aktörü. Elbette kendisi büyük bir isim ancak sinema dünyasına kazandırdığı biricik kızı Angelina Jolie'nin kendisinden daha fazla konuşulduğunu söyleyebilir. Şu sıralarda Brad Pitt'le mutlu hayatına devam eden ünlü aktris birçok filmde rol almıştı.





John Bennett Perry - Matthew Perry









1941 doğumlu John Bennett Perry ABD televizyonlarında ve beyaz perdede birçok yapımda yan rollerde oynamış başarı ve istikrar abidesi bir aktör olarak dikkat çekiyor. Onun izinden giden oğlu Matthew Perry her ne kadar ortalarda gözükmese de efsane dizi Friends'de Chandler Bing karakteriyle kendini yeterince kanıtlamıştı.





Kirk Douglas-Michael Douglas









Tüm Zamanların En İyi Amerikan Erkek Sembolleri" listesinde 17. sırada yer alan 1916 doğumlu Spartaküs efsanesinin başrolü Kirk Douglas'ı hatırlamamak olmaz. 99 yaşında olmasına rağmen hala yaşamına devam eden Douglas oğlunu da bu konuda yetiştirdi. Birçokyabancı dizi ve filmde rol alan Michael Douglas kendi çapında babasından bağımsız şekilde kariyer yaratmayı başardı.





Jerry Stiller - Ben Stiller









Komedi türündegösterdiği performanslarıyla idol haline gelen Jerry Stiller aynı kendisi gibi bir çocuk yetiştirmiş desek yanlış olmaz. Birçok komedi filminde ve başrolde izlediğimiz Ben Stiller'in babası kadar başarılı grafik çizmesi kuşkusuz onu ve ailesini memnun ediyordur.





Will Smith - Jaden Smith









Afro Amerikan kuşağın sinemadaki gururlarından olan Will Smith, oynadığı filmlerde ortaya koyduğu performanslarla herkesin beğenisini kazanmış büyük aktörler listesine adını yazdırmıştı. Son yıllarda öz oğlu Jaden Smith ile filmler çeken ve başrollerde oynayan oyuncu çocuk yetiştirme konusunda henüz küçük yaşına rağmen başarılı performans sergileyen oğlunu beyaz perdeye kazandırmış oldu.





SELİM GERÇEKER