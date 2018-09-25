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25 Eylül 2018 08:33

Al Pacino'nun genç sevgilisi olay oldu

Oscar ödüllü Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Al Pacino'nun kendisinden 39 yaş küçük Meital Dohan ile aşk yaşadığı konuşuluyor.


Geçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 78 yaşındaki oyuncunun 39 yaşındaki komedyen Meital Dohan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili Los Angeles'ta bir kaç kez yemek yerken görüntülendi. NY Times'ta çıkan habere göre çift birkaç aydır birlikte ve çok mutlu.



İsrailli bir oyuncu olan Meital Dohan, küçük yaştan beri oyunculuk eğitimi alıyor. 1998 yılında drama eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro sahnesinde boy göstermeye başlamış. Meital Dohan, 2006 yılında rol aldığı Weeds dizisiyle ABD'de de tanınmaya başlamıştı.


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