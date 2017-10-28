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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Ekim 2017 09:00

Alexander Skarsgard'ı görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla ortaya çıktı.

Hollywood'un son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden biri Alexander Skarsgard.

Babası ve kardeşleri de aktör olan İsveçli oyuncu kariyerinde özellikle 2016 yapımı Tarzan Efsanesi (The Legend Of Tarzan) filmi ile yakaladığı yükselişi bu yıla damga vuran Big Little Lies dizisindeki rolü ile sürdürdü.



Adı şimdiden Hollywood'un en yakışıklı aktörleri arasında anılmaya başlanan Alexander Skarsgard'ı geçtiğimiz gün New York'ta katıldığı bir davette görenler gözlerine inanamadı.



Ünlü oyuncu kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarını kazıtmış ve yarı kel bir hale gelmişti.



41 yaşınaki Skarsgard, fotoğrafını çeken gazetecilerin şaşkınlığına gülümseyerek karşılık verdi.



Skarsgard'ın bu yeni imajının bir film projesi için olduğu çok açık ancak kendisi konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı.



Alexander Skarsgard geçitiğimiz ay düzenlenen Emmy Ödül Töreni'nde Big Little Lies dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.



Skarsgard, ödülü almak üzere sahneye çıkmaya hazırlanırken dizideki rol arkadaşı Nicole Kidman'ın eşi Keith Urban'ın gözleri önünde Skarsgard'ı öpmesi gecenin çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

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