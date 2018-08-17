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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ağustos 2018 09:49

Alfonso Cuarón imzalı Roma’dan fragman

Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuarón’un son filmi Roma’nın Türkçe altyazılı fragmanı yayımlandı.


Yerçekimi, Son Umut, Y Tu Mama Tambien gibi filmlere imzasını atan Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un bugüne kadarki en kişisel projesi olan Roma, Meksiko'nun orta sınıftan ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo'yu (Yalitza Aparicio) konu alıyor.


Kendisini yetiştiren kadınlara bir sevgi mektubu niteliğindeki filmde Cuarón, kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çiziyor. Cuarón’un 2013’te büyük ses getiren filmi Gravity’den bu yana ilk projesi olan Roma, Aralık ayında sinemalarda ve Netflix’te gösterime girecek.


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