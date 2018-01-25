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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Ocak 2018 09:45

Ali Atay'ın yeni filmine yıldız yağmuru

Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı yeni filmi Ölümlü Dünya'nın özel bir gösterimi gerçekleştirildi.

Kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür gibi oyuncuları bulunduran Ali Atay'ın yönetmenliğindeki komedi filmi Ölümlü Dünya geçtiğimiz gün özel bir gösterim gerçekleştirdi.


Gösterim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular ve ekip, filme dair merak edilenleri anlattı.Ömer Faruk Sorak; "Çok beğendim. Bu yıl Türk sineması gerçekten güzel ve o kadar iyi bir yere gidiyor ki gerçekten Ölümlü Dünya konulan son nokta oldu. Mizah anlayışına, sinematografisine, oyunculuklarına, her şeyine hayran oldum. Yeni bir film daha kazandık. 2. G.O.R.A. oldu diyebilirim" derken,Ozan Güven; "Rejisiyle, oyunculuk anlayışıyla, senaryosuylamis gibi bir film olmuş.. insanların hayallerini gerçekleştirmesi çok güzel, şahane bir film" diyerek ekledi. Şarkıcı Can Bonomo ise film hakkında"Uzun süredir en çok beklediğim Türk filmiydi. Oyuncuların hepsi harika oyuncular, Ali Atay harika bir yönetmen.. İkinci filmi olmasına rağmen muhteşem kurtarmış filmi. Beklediğimden çok daha muazzam bir film gördüm. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.


Filmin hikayesi nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesini konu alıyor. Sekiz kişiden oluşan geniş bir aile. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.


Herkesten güzel yorumlar alan Ölümlü Dünya bu cuma izleyicisiyle buluşacak.



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