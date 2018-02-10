10 Şubat 2018 12:57 Alicia Vikander, Julianne Moore’un Kendisini Nasıl Koruduğunu Anlattı 2014 yapımı Seventh Son’ın setinde güç sahibi bir erkek tarafından zalim bir espriye maruz kalan Alicia Vikander, tam bu sırada Julianne Moore’un öne çıkıp kendisini nasıl savunduğunu anlattı

Kendi jenerasyonunun en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Alicia Vikander‘ın özellikle son yıllarda oldukça ön planda olduğu aşikar.

2012 yapımı Anne Karenina’dan bu yana yüzüne aşina olduğumuz oyuncu, 2014 yapımı Ex-Machina’yla tanınırlığını uluslararası seviyeye taşımış ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandığı The Danish Girl’le birlikte kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Vikander şu sıralarda ise önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan Tomb Raider’ın yeniden uyarlamasının heyecanını yaşıyor.

Alicia Vikander, oyunculuğun yanı sıra Time’s Up hareketinin önemli destekçilerinden. Hareketi desteklemek için Michelle Williams, Reese Witherspoon ve Natalie Portman gibi isimlerle bir araya gelen konuyla ilgili olarak şunları söylemiş: ‘Bir araya gelen bir aile gibiyiz. Daha önce tanışmadığım Natalie ve Reese beni aradı. Aniden birçok yeni arkadaş edinmiş gibi hissettim.‘

Öte yandan Time’s Up hareketine destekte bulunan pek çok isim gibi Vikander’ın da sektör içinde yaşadığı kötü anıları mevcut. 2012 yılında Seventh Son‘ın çekimleri sırasında adını vermek istemediği güç sahibi bir erkek tarafından gaddarca ve yüksek sesli bir şakaya maruz kalan Alicia Vikander, o anı şöyle anlatıyor: ‘Gerçekten çok utanmıştım, aslında gülüp geçmem gerekiyordu. Ama tam o sırada Julianne ona döndü ve ‘Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan, seti terk eder ve geri dönmem dedi’… Bu olay bana onun gücünü gösterdi ve bu benim için çok şey ifade ediyor.‘