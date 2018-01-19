Alicia Vikander'li Tomb Raider'dan ikinci fragman geldi

Geçtiğimiz yıl çekilmeye başlayan Tomb Raider'dan yeni fragman yayınlandı. 15 yıl önce Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft karakterini bu defa Alicia Vikander ile izleyeceğiz. Oscarlı oyuncu Alicia Vikander'a filmde Walton Goggins,Dominic West, Hannah John-Kamen, Daniel Wu ve Alexandre Willaume eşlik ediyor.

Filmde henüz 21 yaşında olan Lara Croft'ın babasının ortadan kaybolması üzerine, kızı ondan kalan imparatorluğun yerine oldukça basit bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Ancak babasının ortadan kayboluşu onu meraklandırır ve babasının gittiği yerlere doğru yol alır. Kendini Japonya'da bir adada bulur. Orada gizemli bir lahiti açmaya çalışırken aynı zamanda hayatta kalmak için savaşması gerekmektedir.

Roar Uthaug'un yönetmenliğinde çekilen Tomb Raider Türkiye'de 16 Mart'ta sinemalarda olacak. Filmin yeni fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.



